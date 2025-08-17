Chaufför till betkampanjen

SMJ Transport AB / Fordonsförarjobb / Eslöv
2025-08-17


Vi söker chaufförer för säsongsanställning med stationering i Örtofta.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att köra anläggningsbil med släp för att hämta sockerbetor ute på fälten och leverera till sockerbruket i Örtofta.
Arbetet pågår alla dagar i veckan (söndag-lördag). Arbetstiderna kan innebära tidiga morgnar och sena kvällar.

Kvalifikationer
CE-körkort
Erfarenhet av att köra anläggningsbil med släpvagn
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort

Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till tillsvidareanställning på annan ort efter kampanjens slut

Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och trivs med självständigt arbete. Rektrytering sker löpande
Skicka din ansökan med bifogat cv till theodor@matransport.se.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: theodor@matransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SMJ Transport AB (org.nr 556371-6264)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örtofta

Jobbnummer
9461539

