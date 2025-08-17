Chaufför till betkampanjen
SMJ Transport AB / Fordonsförarjobb / Eslöv Visa alla fordonsförarjobb i Eslöv
2025-08-17
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SMJ Transport AB i Eslöv
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker chaufförer för säsongsanställning med stationering i Örtofta.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att köra anläggningsbil med släp för att hämta sockerbetor ute på fälten och leverera till sockerbruket i Örtofta.
Arbetet pågår alla dagar i veckan (söndag-lördag). Arbetstiderna kan innebära tidiga morgnar och sena kvällar.Kvalifikationer
CE-körkort
Erfarenhet av att köra anläggningsbil med släpvagn
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Vi erbjuder:
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till tillsvidareanställning på annan ort efter kampanjens slut
Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och trivs med självständigt arbete. Rektrytering sker löpande
Skicka din ansökan med bifogat cv till theodor@matransport.se
.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: theodor@matransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SMJ Transport AB
(org.nr 556371-6264) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örtofta Jobbnummer
9461539