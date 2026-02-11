Chaufför till avfallshämtning och återvinning, semestervikariat
2026-02-11
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Du söker nya utmaningar och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för människor och samhället. Vi letar efter såna som du, som är fulla av engagemang, nyfikenhet och energi. För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Vi är det kommunalägda bolaget som förser Lidköpings kommun med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Det handlar om vatten och avlopp, bredband och elnät men också om avfallshantering. Elnätet drivs i dotterbolaget Lidköping elnät AB. Våra medarbetare har hög kompetens inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och miljö. Vårt uppdrag har en betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och att erbjuda god service till medborgarna. Vi hoppas att du vill vara med på resan att forma just det samhället och att erbjuda den servicen till våra kunder i Lidköping - varmt välkommen med din ansökan till Lidköping miljö och teknik!
Affärsområde Avfall driver avfallshämtning och återvinningsverksamhet inom Lidköpings kommun.
Kartåsens avfallsanläggning ingår som en del i enhetens ansvarsområde. Renhållningen har en effektiv organisation med relativt liten administration och personalstyrkan består av cirka 25 medarbetare. Genom arbetet med avfallshämtning och återvinningsverksamhet bidrar enheten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för kommunens invånare att leva hållbart.
Dina arbetsuppgifter som chaufför är främst hämtning av hushållsavfall och återvinningsmaterial med baklastande sopbilar.
Arbetet utförs måndag- torsdag mellan 06:00-14:45, fredagar mellan 06:00-12:45.
• Du skall ha körkort *B*.
• *C* kort och giltig YKB behörighet är meriterande.
• God fysik, och datavana är meriterande.
• Behärska svenska språket i tal och skrift.
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
• Vi söker dig som är ansvarstagande och har ett gott bemötande.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Anställningens omfattning samt tidsperiod kan variera under tiden maj- september-26.
Ange i ditt personliga brev perioden/veckor då du kan arbeta.
Intervjuer kan komma att ske löpande under perioden.
Lidköpings miljö och teknik vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (tex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköping Miljö och Teknik AB
(org.nr 559395-4299) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renhållning, hushållsavfall Kontakt
Carl-Henrik Tufvesson 0510-770985 Jobbnummer
9735517