Chaufför Specialfordon Färdtjänst
Taxi Visby 20 70 70 AB / Fordonsförarjobb / Gotland Visa alla fordonsförarjobb i Gotland
2026-01-13
Taxiförare till specialfordon (bårbil) - Hemse, vardagar dagtid
Vill du ha ett jobb med tydliga ramar, bra flyt i vardagen och ett uppdrag som faktiskt gör skillnad? Vi söker nu en taxiförare till vårt specialfordon med bår, med utgångspunkt Hemse. Körning sker måndag-fredag dagtid.
Om rollen
Du kör planerade transporter inom samhällsbetalda resor - med fokus på trygghet, bemötande och säker hantering. Du är ansiktet utåt och en nyckelspelare i en verksamhet där kvalitet och punktlighet är affärskritiskt.
Vi erbjuder
Arbetstid: Mån-fre, dagtid
Stationering: Hemse
Stabilt upplägg med planerade körningar
Trevligt team, ordning & reda och tydliga rutiner
Lön enligt kollektivavtal (Månadslön)
Introduktion och stöd så du kommer in snabbt
Vi söker dig som
Har taxiförarlegitimation (krav)
Är lugn, serviceinriktad och trygg i mötet med människor
Är punktlig och gillar struktur
Kan hantera specialfordon och bårtransport på ett säkert och professionellt sätt
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande: erfarenhet av sjukresor/färdtjänst, vana av specialfordon eller vårdnära arbete.
Praktiskt
Tjänsten avser vardagar dagtid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Ansökan: Skicka kort presentation + CV och ange "Bårbil Hemse" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@taxivisby.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Bårbil Hemse"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Visby 20 70 70 AB
(org.nr 556906-6102) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Taxi Visby 207070 AB Jobbnummer
9680756