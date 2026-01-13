Chaufför Specialfordon Färdtjänst

Taxi Visby 20 70 70 AB / Fordonsförarjobb / Gotland
2026-01-13


Taxiförare till specialfordon (bårbil) - Hemse, vardagar dagtid
Vill du ha ett jobb med tydliga ramar, bra flyt i vardagen och ett uppdrag som faktiskt gör skillnad? Vi söker nu en taxiförare till vårt specialfordon med bår, med utgångspunkt Hemse. Körning sker måndag-fredag dagtid.
Om rollen
Du kör planerade transporter inom samhällsbetalda resor - med fokus på trygghet, bemötande och säker hantering. Du är ansiktet utåt och en nyckelspelare i en verksamhet där kvalitet och punktlighet är affärskritiskt.
Vi erbjuder
Arbetstid: Mån-fre, dagtid

Stationering: Hemse

Stabilt upplägg med planerade körningar

Trevligt team, ordning & reda och tydliga rutiner
Lön enligt kollektivavtal (Månadslön)

Introduktion och stöd så du kommer in snabbt

Vi söker dig som
Har taxiförarlegitimation (krav)

Är lugn, serviceinriktad och trygg i mötet med människor

Är punktlig och gillar struktur

Kan hantera specialfordon och bårtransport på ett säkert och professionellt sätt

Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande: erfarenhet av sjukresor/färdtjänst, vana av specialfordon eller vårdnära arbete.
Praktiskt
Tjänsten avser vardagar dagtid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Ansökan: Skicka kort presentation + CV och ange "Bårbil Hemse" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@taxivisby.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Bårbil Hemse"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taxi Visby 20 70 70 AB (org.nr 556906-6102)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Taxi Visby 207070 AB

Jobbnummer
9680756

