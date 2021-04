Chaufför sommarvikariat Älvsbyn - Stena Metall AB - Fordonsförarjobb i Älvsbyn

Stena Metall AB / Fordonsförarjobb / Älvsbyn2021-04-06Nyfikna och hjälpsamma chaufförer sökes för sommarjobb på Stena Recycling i Älvsbyn!Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag där vi arbetar med och utvecklar cirkulära återvinningslösningar inom alla typer av verksamheter. Vi är ca 1600 medarbetare på 90 anläggningar runt om i Sverige. För oss är en trygg arbetsplats viktigt och vi sätter alltid säkerheten först. Vi är ett bolag som kan erbjuda utveckling i många riktningar och vi uppmuntrar våra medarbetare att prova på olika roller och områden. När våra medarbetare växer, växer vi som företag. På vår karriärportal kan du läsa mer om några av våra medarbetare och du kan också följa vår vardag på Instagram @lifeatstenarecycling.Din roll hos ossNu söker vi sommarvikarier till vårt åkeri i Älvsbyn! Sommaren är en tid på året då många av oss har semester och därför söker vi dig som vill bli en del av vårt gäng och hjälpa oss att täcka upp under sommarveckorna.Som Chaufför hos oss kommer du att utföra transporter i hela norra Sverige, där du besöker våra kunder för att hämta återvinningsmaterial. Rollen innebär även ett stort fokus på service. Hos oss är du vårt ansikte utåt då du dagligen möter våra kunder och samarbetspartners. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår transportplanering och utgår ifrån vårt åkeri i Älvsbyn. I tjänsten ingår också ett visst ansvar för förebyggande underhåll av fordon samt att rapportera fel och brister i material, produkter eller rutiner.Vem är du?Det viktigaste för oss är din attityd, ditt driv och din vilja att bidra till vår fortsatta framgång. Arbetets karaktär förutsätter att du som person är serviceminded och tar initiativ till förbättringar för både kunder och kollegor. Du behöver ha CE-körkort, krankort och Yrkesförarkompetensbevis. Då mycket av arbetet sker via dator och surfplatta, är datorvana önskvärt.För att trivas på Stena Recycling är det viktigt att du är nyfiken och på tårna då vi befinner oss i ständig utveckling. Vi är alla lagspelare och problemlösare som hjälps åt i vardagen. Genom att bidra med energi och engagemang är du en glädjespridare som medverkar till en god arbetsmiljö.2021-04-06Låter detta som ditt nästa jobb? Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande så ansök därför gärna redan idag eller senast 2021-04-30. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under månaderna maj till och med augusti. Urval sker löpande, varpå tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför även bakgrundskontroll och använder oss av urvalstester som en del av rekryteringsprocessen.Har du frågor som inte besvaras av annonsen eller på www.stenarecycling.se får du gärna höra av dig till rekryterande chef Janerik Johansson på telefonnummer 010-445 67 11.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Stena Metall AB5672187