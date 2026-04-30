Chaufför sökes till Värnamo kommun, vikariat
2026-04-30
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.

Publiceringsdatum: 2026-04-30

Beskrivning
Värnamo Kommun söker nu en ansvarstagande och serviceinriktad chaufför till vår interna budbil på post- och tryckeriverksamheten. Som chaufför spelar du en viktig roll i att säkerställa trygga, punktliga och professionella transporter mellan kommunens verksamheter.Dina arbetsuppgifter
I rollen som chaufför ingår följande arbetsuppgifter:
• Hämta och lämna post samt mindre paket inom kommunens verksamheter. Arbetet innebär cirka 40 stopp per dag inom en 15 mils radie.
• Sortering och frankering av intern och extern post.
• Ansvara för fordonets skötsel, tillsyn och enklare underhåll.
• Dagligt fysiskt arbete, inklusive lyft och rörelse.
• Ge ett gott bemötande och hög service.
• Följa trafikregler, säkerhetsföreskrifter och interna rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har giltigt B-körkort.
• Har god körvana och ett säkert trafikbeteende.
• Behärskar det svenska språket - flytande i tal och skrift.
• Kan hantera stress utan att tumma på säkerhet eller kvalitet.
• Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete inom kommun eller offentlig verksamhet.
• Meriterande är om du har lokalkännedom
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I ansökan bifogas cv och personligt brev.Anställningsvillkor
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Serviceförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att ge våra medborgare och medarbetare en god service. Vi ansvarar för måltidsservice till skolor och äldreomsorg, IT och digitalisering, lokalvård, kontaktcenter, intern service, logistik- och tryckeri, fordonsenhet och tolkservice. Läs mer om oss på: Serviceförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Alexander Bervebrink 0370-377000 Jobbnummer
9885794