Chaufför sökes till Örebro - OnePartnerGroup Örebro AB

OnePartnerGroup Örebro AB / Fordonsförarjobb / Örebro2021-06-302021-06-30Vi söker C och CE-chaufförer till sommarperioden juni-juli-aug. Det finns goda möjligheter till förlängning efter perioden.Det här förväntar vi ossVi söker chaufförer som ska arbeta med distribution och inhämtning av pall/paket och brev. Uppdraget är på heltid. Under arbetsdagarna kommer du att följa ett schema, men nya uppdrag kan även inkomma under dagen vilket gör att du behöver vara flexibel, stresstålig och tycka om att arbeta i högt tempo. Givetvis är det även en fördel om du känner dig trygg bakom ratten av en lastbil och att är van vid fysiskt arbete då tjänsten innehåller en del tunga lyft.Vi söker dig som har erfarenhet av distributionsarbete med kundkontakt. Arbetet kräver kvalitets - och servicekänsla. Det är en förutsättning att du tar hand om din hälsa och har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt. Att du är flexibel, samarbetsvillig och har ett stort engagemang för ditt arbete är något vi värderar högt, du behöver ha tidigare erfarenhet av lastbilskörning med körkortsklass CE.Vi tillämpar drogtester samt efterfrågar ett utdrag från belastningsregistret.Krav:Förarbehörighet C eller CE / Digitalt förarkort / Yrkeskompetensbevis (YKB)Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.Genom att söka denna tjänsten ger du ditt samtycke till oss att begära in utdrag ur belastningsregister samt genomföra en liten kreditupplysning.OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.För oss är det viktigt att du ska trivas och känna glädje över att gå till jobbet. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig. Oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder.Sista dag att ansöka är 2021-07-04OnePartnerGroup Örebro AB5838606