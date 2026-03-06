Chaufför sökes för framtida uppdrag
2026-03-06
Chaufför sökes för framtida uppdrag - C & CE-behörighet
Vi söker erfarna och pålitliga chaufförer för kommande uppdrag. Har du C- eller CE-körkort och trivs bakom ratten? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om uppdragen
Uppdragen kan variera och omfatta både kortare och längre körningar, beroende på kundens behov. Arbetet kan förekomma dag-, kvälls- och helgtid.
Vi söker dig som:
Har giltigt C- och/eller CE-körkort
Har YKB
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god körvana och trafiksäkerhetstänk
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder:
Möjlighet till framtida uppdrag hos olika uppdragsgivare
Flexibla arbetsformer
Konkurrenskraftig ersättning
Kollektivavtal
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se
9782239