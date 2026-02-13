Chaufför sökes för framtida uppdrag

Prowork Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-13


Chaufför sökes för framtida uppdrag - C & CE-behörighet
Vi söker erfarna och pålitliga chaufförer för kommande uppdrag. Har du C- eller CE-körkort och trivs bakom ratten? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om uppdragen
Uppdragen kan variera och omfatta både kortare och längre körningar, beroende på kundens behov. Arbetet kan förekomma dag-, kvälls- och helgtid.
Vi söker dig som:
Har giltigt C- och/eller CE-körkort
Har YKB
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god körvana och trafiksäkerhetstänk
Talar och förstår svenska

Vi erbjuder:
Möjlighet till framtida uppdrag hos olika uppdragsgivare
Flexibla arbetsformer
Konkurrenskraftig ersättning
Kollektivavtal

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9741641

