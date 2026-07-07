Chaufför servicearbeten - Hägersten - Heltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Gillar du att se tydliga resultat av ditt arbete och trivs med en aktiv vardag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Vår kund är ett välestablerat företag inom fönsterputs och lokalvård i Stockholm med ett glatt team som alla jobbar mot samma mål – nöjda kunder med rena fönster. Nu söker vi nya medarbetare som vill vara en del av deras trevliga gäng.
Som servicearbetare arbetar du hos både privatpersoner och företagskunder i Stockholmsområdet. Du är ansiktet utåt och representerar företaget i varje möte med kunden – ett jobb där service och noggrannhet alltid står i fokus.
Detta jobb passar både dig med och dig utan erfarenhet - Vår kund hjälper och guidar dig i hela processen till att bli en stjärna i din nya roll och i gänget.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Fönsterputs hos privat- och företagskunder
Lokalvård
Säkerställa att arbetsplatsen lämnas ren och snygg efter avslutat uppdrag
Hålla avtalade tider och ge kunden service i alla led
Vi söker dig som
Är noggrann, serviceinriktad och punktlig
Trivs med ett aktivt och praktiskt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Är en lagspelare som bidrar till god stämning i teamet
Meriterande
Tidigare erfarenhet av fönsterputs eller lokalvårdAnställningsvillkor
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Placering: Hägersten, Stockholm
Arbetstider: Måndag–fredag, dagtid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Mitten av augusti
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning – inga förkunskaper krävs för fönsterputs
Ett varmt och välkomnande team med god sammanhållning
Lön enligt kollektivavtal
En aktiv och varierad vardag med både privat- och företagskunder
Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan redan idag!Företaget
Vår kund är ett etablerat företag inom fönsterputs och lokalvård med verksamhet i Stockholm. De lägger stor vikt vid kundnöjdhet, noggrannhet och att alltid hålla vad man lovar. Teamet präglas av god stämning och en gemensam stolthet över att lämna varje uppdrag med skinande resultat.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett av Sverige största bemanning- och rekryteringsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
129 48 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995261