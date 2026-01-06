Chaufför på deltid till ICAs e-handel
Vad erbjuder rollen?
I rollen som budbilschaufför kommer du att leverera matkassar till kunder i och runt Göteborg. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av distributionsarbete, men också att du på ett smidigt sätt kan arbeta fysiskt då även lossning och lastning förkommer i tjänsten. Arbetet kan ske både i grupp och självständigt vilket gör att du som person ska kunna vara flexibel och kunna samarbeta på ett strukturerat vis, men också besitta en bra kommunikationsförmåga. I arbetet krävs det också att du är kvalité- och serviceinriktad.Arbetspassen är förlagda måndag-fredag mellan kl. 10:50 - 21:10 där start-och sluttid kan variera vilket innebär att du kommer behöva vara tillgänglig minst 2-3 dagar i veckan. Start för tjänsten är den 13:e Januari du behöver vara tillgänglig hela dagar den 13-16/1 och sedan ha en tillgänglighet på 2-3 dagar/vecka.
Viktigt att veta är även att du kommer att starta dina rutter på någon av ICA Maxis butiker, och vilken du utgår från kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel och enkelt kan ta dig till butikerna som ligger i Kungälv, Torslanda, Högsbo, Mölndal och Kungsbacka.
Vem är du?
Vi söker nu dig som har ett annat arbete på minst 50% eller är student och har minst 1 år kvar på dina studier eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. För att trivas i rollen har du lätt för att ta eget ansvar och kunna planera ditt jobb efter utsatta tider är inte några problem för dig. Du har god lokalkännedom och lär dig lätt att hitta till gator och adresser. Du gillar att arbeta i högt tempo och förstår vikten utav att alltid göra kunden nöjd. Slutligen är du även en bra lagspelare med god kommunikativ förmåga. Arbetet kan innebära daglig kontakt med både kollegor och kunder. Därav är det en fördel att tala och skriva flytande i såväl svenska som engelska.Krav:- B-körkort minst 2 år.- Hög servicenivå.- Datavana.- Flytande svenska i tal och skrift.- God fysik.- Kan arbeta minst 2 dagar/veckan under vardagar.
Meriterande:- Tidigare erfarenhet av att köra budbil eller erfarenhet av stadskörning.- God lokalkännedom- Erfarenhet av matbutik.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 9/1. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias Svensson på tt.svensson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
