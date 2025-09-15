Chaufför & Lageransvarig Heltid i Stockholm
2025-09-15
Salmantinos Delikatesser AB, tillsammans med Vina Espanola AB, söker en ny kollega till vårt lilla team på Roslagsgatan 31 i Stockholm. Är du glad, positiv, strukturerad, serviceinriktad och gillar att ha kontakt med kunder? Har du intresse av mat och dryck och vill bli en del av ett familjeföretag med hjärtat i Spanien? Då kan detta vara rätt roll för dig.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Vi är ett familjeägt företag som importerar och distribuerar högkvalitativa spanska matvaror och viner till restauranger och butiker runtom i Sverige. Vår passion för spansk matkultur och gastronomi genomsyrar allt vi gör - från vårt sortiment till vårt kundbemötande.
Din roll
Köra ut leveranser till våra kunder
Packa order och skriva ut följesedlar
Ta emot varor och kontrollera leveranser (temperatur, märkning, följesedlar)
Ansvara för lagerordning och struktur
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av leverans- eller lagerarbete
Förstår livsmedelshantering (Erfarenhet av HACCP/IP Livsmedel är ett plus)
Har datorvana (följesedlar, enklare system)
Talar och skriver svenska obehindrat
Spanska i tal och skrift är ett plus men inget krav
Har god fysik och inte är rädd för tunga lyft
Är noggrann, punktlig, stresstålig och serviceinriktad
Vi erbjuder
Heltid 08:00-17:00
Start så snart som möjligt
Provanställning 6 månader, därefter tillsvidare
Ett familjärt team med mycket energi och engagemang
En chans att växa i rollen, ta mer ansvar eller utveckla kunskap inom livsmedel/logistik
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV (foto är valfritt) till:
Sophie Dillner - sophie@mariano.se
Notera: Ett utdrag ur belastningsregistret (max 3 månader gammalt) behöver visas upp innan anställning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salmantinos Delikatesser AB
(org.nr 556375-8969)
Roslagsgatan 31 (visa karta
)
113 55 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sophie Dillner sophie@mariano.se Jobbnummer
9509638