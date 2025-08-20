Chaufför med CE-behörighet Skara
Chaufför med CE-behörighet - Skara
ARJ Transport AB söker en engagerad och erfaren lastbilschaufför för fjärrtransporter med utgångspunkt i Skara.
Om arbetsgivaren
ARJ Transport AB är ett familjeägt åkeri som grundades 1992 och har sitt säte i Skara. Vi bedriver fjärrtrafik mellan Skaraborg och Göteborg, Halland för Schenker/DSV. Vår fordonsflotta består av 14 ekipage, varav de flesta är utrustade med kyl-, frys- och värmeaggregat. Vi har även en Kranbil och en Lastväxlarbil.
Vi är idag cirka 25 anställda, med all personal stationerad i Skara. I Skara har vi även en egen verkstad för service och underhåll av våra fordon. Alla våra bilar är utrustade med alkolås och fordonsdatorer (Vehco) för uppföljning av säker och bränsleeffektiv körning.
Tjänsten innebär lotsning av våra fordon inom Schenkers linjetrafik i Skaraborgsområdet, svängar till Göteborg kan förekomma. Arbetet är förlagt till dagtid, men helgarbete kan förekomma.
Som chaufför hos oss ansvarar du för:
Säker och punktlig leverans av gods
Planering och effektiv lastning
Kommunikation med trafikledning och kollegor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
CE-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Truckkort
Meriterande:
Erfarenhet som lots
ADR (annars löser vi det)
Tidigare arbete inom DB Schenkers distributionssystemDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, noggrann och har ett gott säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du bidrar med en positiv attityd till arbetsplatsen. Vi värderar flexibilitet, lojalitet och engagemang högt.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning
Placering: Skara
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@arjtransport.se
Märk din ansökan med: "Lots Skara"
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@arjtransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lots Skara". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. R. J. Transport AB
(org.nr 556449-5462), http://arjtransport.se
Björkelundsgatan 18 (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A R J Transport AB Jobbnummer
9466446