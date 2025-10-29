Chaufför med C-kort och YKB Malmö

Movator Sydväst AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-29


Du ska vara positiv, händig, noggrann och ha god fysisk eftersom arbetet emellanåt är fysiskt tungt. Du som söker tjänsten är serviceminded, har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från från flyttjobb är meriterande.

Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: malmo@movator.se

Detta är ett heltidsjobb.

Movator Sydväst AB (org.nr 556815-9908), http://www.movator.se/
Styrsögatan 2-4 (visa karta)
211 24  MALMÖ

För detta jobb krävs körkort.

Movator Sydväst

9579622

