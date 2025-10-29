Chaufför med C-kort och YKB Malmö
Du ska vara positiv, händig, noggrann och ha god fysisk eftersom arbetet emellanåt är fysiskt tungt. Du som söker tjänsten är serviceminded, har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från från flyttjobb är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: malmo@movator.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movator Sydväst AB
(org.nr 556815-9908), http://www.movator.se/
211 24 MALMÖ Körkort
Movator Sydväst Jobbnummer
