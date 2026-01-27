Chaufför med C-behörighet till Överkalix
2026-01-27
Vill du ha ett aktivt och varierande jobb där ingen dag är den andra lik?
Nu söker vi en distributionschaufför med C-behörighet som vill bli en del av vårt team i Överkalix! Hos oss får du ett praktiskt arbete där du kör och hanterar gods inom regionen. Du arbetar främst dagtid i en aktiv roll där du får röra på dig, ta ansvar och bidra till att vardagen rullar på för våra kunder. I denna roll kommer du att köra både lastbil och lätt lastbil.
Som chaufför hos oss har du en central roll i vår distributionskedja. Du ansvarar för att lasta, lossa och leverera gods på ett säkert och effektivt sätt med fokus på kvalitet och punktlighet. Tillsammans med dina kollegor skapar du ett smidigt och välfungerande flöde i vardagen.
Om dig
Vi söker dig som har C-körkort, giltigt YKB och erfarenhet av chaufförsarbete. Tidigare erfarenhet som distributionschaufför är mycket meriterande. För att trivas hos oss bör du gilla att arbeta i ett högt tempo, att ta egna initiativ och att alltid hålla en hög servicenivå.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Truckkort (meriterande)
ADR (meriterande)
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett etablerat och växande företag där du får en trygg anställning. Här värdesätter vi våra medarbetare och skapar en arbetsmiljö där du kan växa och trivas varje dag.
Rollen innebär:
Ett varierat arbete med ansvar och tydliga rutiner
En stabil arbetsplats med bra introduktion
Konkurrenskraftig lön och villkor enl. kollektivavtal.
En arbetsmiljö där säkerhet och teamwork prioriteras
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Just nu söker vi en chaufför för tillsvidareuppdrag med start så snart som möjligt, men vi välkomnar även dig som är intresserad av att arbeta extra på deltid.
Om UT Transport i Norr AB
UT Transport i Norr AB grundades 1987 som ett familjeägt företag och har sedan dess levererat tjänster med hög kvalitet och säkerhet. Vi arbetar klimatsmart och har successivt breddat vår verksamhet. Idag är vi en del av DANX Carousel Group, en ledande paneuropeisk specialist inom tidskritisk logistik. Tillsammans erbjuder vi kompletta transport- och distributionslösningar, från läkemedel och labsvar till pall- och paketdistribution. Med ett starkt europeiskt nätverk levererar vi flexibla och pålitliga logistiklösningar i Sverige och Europa.
Vi rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enl. kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723), https://www.utt.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Pick Up & Distribution Manager
Henrik Johansson henrik.johansson@fomab.se Jobbnummer
9708200