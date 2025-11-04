Chaufför med C behörighet sökes
HRX Sverige AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2025-11-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HRX Sverige AB i Botkyrka
, Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
HRX Sverige AB söker distributionschaufför till vårt kontor i Norsborg. Vi arbetar med internationella expresstrafiker med hög kvalitet till och från Finland, Baltikum och Polen och arbetsuppgifterna består i att hantera gods på vår terminal, distribuera och hämta in sändningar lokalt i Stockholm och Mälardalen.
Eftersom vi arbetar med internationella transporter är det bra om du har engelska kunskaper.
En del omlastning, lossning och lastning av gods förekommer på terminalen där det är viktigt att man är behjälplig, så är det meriterande om du har truckkort.
Serviceminded, ordningssam och problemlösare är tre viktiga egenskaper som vi värdesätter högt. Vi arbetar med appar för att ta emot körorderna, registrera hämtningar och leveranser samt se till att allting kvitteras på ett korrekt sätt.
Hör av dig med en ansökan snarast möjligt, så hör vi av oss till utvalda för en intervju innan en eventuell anställning.
Vi tillämpar provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: kenneth.andersson@hrx.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionschaufför C". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrx Sverige AB
(org.nr 556559-6763)
Sjöbodavägen 3 (visa karta
)
145 53 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HRX Sverige AB Kontakt
Kenneth Andersson kenneth.andersson@hrx.se 0720551402 Jobbnummer
9587411