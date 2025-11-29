Chaufför med B-körkort sökes Shiraz Pars AB

Shiraz Pars AB / Fordonsförarjobb / Svalöv
2025-11-29


Shiraz Pars AB söker chaufförer med B-körkort - Leveranser i samarbete med Gordon!

Shiraz Pars AB växer och vi söker nu ansvarstagande och serviceinriktade chaufförer som vill bli en del av vårt team. Arbetet sker i samarbete med Gordon, där du ansvarar för leveranser av matvaror och paket till både privatpersoner och företag.

Som chaufför är du företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i hela leveransprocessen.

Publiceringsdatum
2025-11-29

Om tjänsten
Utgår från Gordons terminal
Leveranser inom både stad och ytterområden
Distribution av matvaror och paket enligt planerade rutter
Körning via app/GPS
Lastning och lossning av varor
Arbete i högt tempo med fokus på punktlighet och bra kundservice

Vi söker dig som

Har B-körkort och god körvana
Är pålitlig, flexibel och ansvarsfull
Kan arbeta självständigt
Har god fysik (tunga lyft kan förekomma)
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Meriterande

Erfarenhet av leverans- eller transportarbete
Vana att arbeta med mobilappar och digitala system

Arbetstider

Varierande pass (morgon/kväll) beroende på behov
Möjlighet till både heltid och deltid

Vi erbjuder

Tryggt och stabilt uppdrag i samarbete med Gordon
Trevlig arbetsmiljö och bra stöttning i teamet
Frihet under ansvar
Möjlighet till utveckling inom företaget

Är du intresserad? Skicka gärna din ansökan till Shiraz Pars AB redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: shirazpars.rekrytering@gmail.com

Arbetsgivare
Shiraz Pars AB (org.nr 559511-6053)

Arbetsplats
Malmö

Jobbnummer
9621150

