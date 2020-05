Chaufför/Lots - EMS Transport & Logistik AB - Fordonsförarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos EMS Transport & Logistik AB

EMS Transport & Logistik AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg2020-05-29Vi söker Chaufförer/Lotsar som kan jobba med oss fr.o.m. i höst.Som chaufför hos oss kör du tempererade transporter med bil och släp.Vi kan erbjuda både fast eller rörligt schema och det finns möjlighet att jobba kväll/natt eller dagtid. Turerna utgår från Helsingborg och både lossning/lastning samt fjärrkörning kan förekomma. 1 tjänst innebär lotsning med förmans ansvar.2020-05-29Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt.Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet som chaufför och att du trivs i rollen.Du är en person som tycker om att ta ett stort ansvar och som alltid strävar efter att leverera i tid, effektivt och säkert och med god kvalite!Vi söker personal med servicekänsla, ordningssinne, noggrannhet och en positiv inställning.CE-körkortGiltigt YKB yrkesförarbevisADRTruckkortDigitalt färdskrivarkortGoda kunskaper i svenska språket i tal och skriftDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kyl-och frystransporter.Vi är ett modernt transportföretag som är anslutna till DB Schenker och vår specialitet är kyl- och frystransporter. Vi kör dagligen mellan Norrland och Skåne via Östergötland.I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.För mer information kontakta:Håkan Sundqvist 070-656 06 30Ansökan skickas till: ehs@emsakeri.com Märk: Chaufför HelsingborgKontoret Örnsköldsvik 0660-10870(Heltid/Tillsvidareanställning med 6 mån Provanställning)Sista dag att ansöka är 2020-07-26EMS Transport & Logistik AB5244208