Chaufför/ leveranspersonal
Nordisk Inredningslogistik AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Inredningslogistik AB i Stockholm
Vi söker chaufför/leveranspersonal till våra lätta lastbilar för leveranser av möbler till privatkunder samt företag.
Vi bär in och ställer möblerna på plats hos kund vilket kräver god fysik och ett trevligt kundbemötande.
Leveranserna sker både dagtid och kvällstid.
Visst lagerarbete kan förekomma
Arbetet är på deltid/extra ca5h-20h beroende på efterfrågan och egen möjlighet.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Manuellt B-körkort i första hand (automatkort i undantagsfall)
Behärskar flytande svenska i tal och skrift
Noll tolerans mot droger
Utdrag ur polisregistret
Ej betalningsanmärkningar
I övrigt ser vi att du:
Har god fysik eftersom tunga lyft förekommer
Är en lagspelare med social kompetens
God lokalkännedom
Gärna vana att skruva möbler Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jobba@nilog.se Arbetsgivare Nordisk Inredningslogistik AB
(org.nr 556762-8143)
Domnarvsgatan 2 F (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Jobbnummer
9568020