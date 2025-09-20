Chaufför / Förare

Moktab, Ali Nizar / Fordonsförarjobb / Mjölby
2025-09-20


Vi söker en pålitlig och ansvarstagande chaufför som kan arbeta hos oss.
Arbetet innebär transport av varor/kunder beroende på behov.

Publiceringsdatum
2025-09-20

Kvalifikationer
Körkort B
God kommunikationsförmåga
Punktlig och serviceinriktad

Meriterande:

Tidigare erfarenhet som chaufför
Kunskap i [svenska/engelska]

Arbetsomfattning: Heltid / Deltid enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@mokdads.eu

Arbetsgivare
Moktab, Ali Nizar

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Instabox bubble

Kontakt
MokdadS Transport
info@mokdads.eu
0765981083

Jobbnummer
9518760

