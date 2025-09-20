Chaufför / Förare
Moktab, Ali Nizar / Fordonsförarjobb / Mjölby Visa alla fordonsförarjobb i Mjölby
2025-09-20
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moktab, Ali Nizar i Mjölby
Vi söker en pålitlig och ansvarstagande chaufför som kan arbeta hos oss.
Arbetet innebär transport av varor/kunder beroende på behov.Publiceringsdatum2025-09-20Kvalifikationer
Körkort B
God kommunikationsförmåga
Punktlig och serviceinriktad
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som chaufför
Kunskap i [svenska/engelska]
Arbetsomfattning: Heltid / Deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@mokdads.eu Arbetsgivare Moktab, Ali Nizar Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Instabox bubble Kontakt
MokdadS Transport info@mokdads.eu 0765981083 Jobbnummer
9518760