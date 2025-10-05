Chaufför för utkörning

Darwich, Mohamad / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-05


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Darwich, Mohamad i Malmö

Berg Pizzeria i Malmö söker Chaufför för utkörning - Heltid

Vi på Berg Pizzeria söker nu en pålitlig och serviceinriktad chaufför som vill bli en del av vårt team! Vi levererar god mat till våra kunder varje dag - och nu behöver vi förstärka med en person som kan köra ut beställningar snabbt, säkert och med ett leende.

Om tjänsten:
* Heltidsanställning
* Utkörning av mat till kunder i Malmö med omnejd
* Enklare arbetsuppgifter i pizzerian mellan körningar
* Arbetstider varierar - kvällar och helger ingår

Vi söker dig som:
* Har B-körkort (krav)
* Är punktlig, ansvarsfull och noggrann
* Trivs med att möta människor och ge bra service
* Klarar ett högt tempo och är stresstålig
* Har god lokalkännedom i Malmö (meriterande)

Vi erbjuder:
* Trygg heltidsanställning med bra arbetsmiljö
* Ett familjärt team och god stämning på jobbet
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Arbetsplats: Berg Pizzeria, Malmö
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansökan: Kontakta oss på eller skicka din ansökan till

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: darwih_03@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta)
212 21  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Darwich Mohamad

Jobbnummer
9540893

Prenumerera på jobb från Darwich, Mohamad

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Darwich, Mohamad: