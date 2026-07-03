Chaufför/Flyttarbetare B-körkort
ViktorJ AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-03
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Läs hela annonsen innan du skickar din ansökan. Vi får många ansökningar och behandlar endast ansökningar från kandidater som uppfyller våra krav.
Vi är ett växande flyttföretag med bas i Stockholm och söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad chaufför/flyttarbetare till vårt team.
Arbetet utgår från Stockholm och består av att köra lätt lastbil samt utföra flyttuppdrag hos privatpersoner och företag, främst i Stockholmsområdet. Du kommer att arbeta i ett team där noggrannhet, samarbete och ett professionellt bemötande är mycket viktigt.
Vi söker dig som:
Har B-körkort och erfarenhet av att köra lätt lastbil.
Har tidigare erfarenhet av flyttarbete eller liknande fysiskt arbete.
Talar och förstår svenska.
Kan lämna referenser från tidigare arbetsgivare.
Är punktlig, ansvarstagande och har ett gott kundbemötande.
Har god fysisk kondition, eftersom arbetet innebär tunga lyft och ett högt arbetstempo.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med trevliga kollegor.
En arbetsplats där kvalitet, respekt och ansvar värderas högt.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv- markera med rubrik " förare". Ange även dina referenser i ansökan eller skriv att de lämnas på begäran.
Observera: Ansökningar från personer som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och pålitlig medarbetare till vårt team i Stockholm! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: flyttservicestockholm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ViktorJ AB
(org.nr 556952-4480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viktorj AB Jobbnummer
9992469