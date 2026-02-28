Chaufför (extrajobb) - passar dig som är pensionär/senior
2026-02-28
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
, Sollentuna
Är du pensionär men vill ha en meningsfull vardag, träffa människor och tjäna extra? Vi söker chaufförer som gillar att köra bil, hålla tider och ge bra service. Du får tydliga rutiner, stöd från teamet och planerade körningar.
Passar dig som är pensionär/senior och:
tycker om att köra bil och är trygg bakom ratten
gillar ordning och planering
vill ha ett socialt och självständigt extrajobb
vill ha återkommande körningar varje vecka
gillar kundkontakt och att leverera bra service
Som chaufför kommer du att arbeta med det dagliga arbetet som innefattar:
Transportera bilar mellan våra olika anläggningar
Leverera bilar till våra kunder runtom i Sverige
Uppdatera kunder under resans gång samt planera ankomsttider enl. överenskommelse
Testa kunders bilar enligt testprotokoll samt göra avdrag för oförutsedda brister på plats
Vara en problemlösare när oväntade saker dyker upp (detta kan hända ofta)
Just nu kan vi erbjuda en timanställning med lön på 130kr/timme inkl semesterersättning. Notera att det ofta förekommer obekväma arbetstider för längre körningar (natt/tidig morgon). Det är ett krav att vara tillgänglig för många körningar. Det är även ett krav med tillgång till egen bil, då vårt logistikcenter ligger avsides från kommunaltrafik.
Transporterna sker oftast via bilkörning, men ibland förekommer även transport via buss, tåg och flyg.
OBS! Vi har som krav att du ska ta minst 4 körningar per vecka samt ha ett tomt belastningsregister hos Polisen, samt inga tidigare trafikolyckor.
För denna roll har vi som krav att du har god körvana samt ett service mindset och glatt humör, för att kunna säkerhetställa att vi har nöjda kunder. B-körkort (manuell) med egen bil för att ta dig till jobbet är också ett krav för denna tjänst.
Du bör vara strukturerad i ditt arbete samt van att hålla tider, samt inte vara främmande för att jobba under tidspress. Det är även meriterande om du kan planera och koordinera flera rutter utifrån ett ekonomiskt- och tidsbesparande perspektiv.
Notera att problemlösningsförmåga är ett stort plus då vi starkt värderar att vara självgående och kunna ta egna initiativ.
Vi planerar körningarna tillsammans med dig och bokar allt som behövs (tåg/buss/flyg vid behov). Biljetter betalas alltid av oss.
Känns detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår expansiva resa framöver med stora utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Ansökan sker digitalt och eventuella frågor besvaras endast via e-post (jobb@bilsmidigt.se
).
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
David adrians väg
194 91 UPPLANDS VÄSBY
