Chaufför CE Ring 070-843 34 21

Elis Textil Service Ab Vara / Fordonsförarjobb / Vara
2025-11-05


Visa alla fordonsförarjobb i Vara, Grästorp, Herrljunga, Vårgårda, Lidköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elis Textil Service Ab Vara i Vara

Är du en chaufför som vill leverera service i världsklass och samtidigt representera ett marknadsledande och internationellt bolag ? Då är detta tjänsten för dig.
Tjänsten innebär hämtning och lämning av Textilier hos kunder i Göteborg 4 dagar i veckan med arbetstid 10 h/dag.

Till Elis Textil Service i Vara söker vi nu chaufförer med CE-kort.

Varför ska du välja Elis?
Vi erbjuder vikariat med med möjlighet till förlängning i ett stabilt och marknadsledande företag, en trevlig arbetsmiljö och fantastiska kollegor. Du kommer få jobba ihop med ett glatt gäng där vi tar hand om varandra
Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.

Vem är du?
Du bör ha erfarenhet av att köra lastbil i städer.
Du kommer att serva våra kunder genom fasta distributionsturer.
Du kommer dagligen att besöka våra kunder och skapa kundrelationer.
Du har ett glatt humör och mycket god servicekänsla.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Kvalifikationer
CE-kort med YKB
Du talar och skriver svenska obehindrat.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson Transportchef
070-843 34 21

Välkommen att skicka en intresse anmälan till fredrik.nilsson@elis.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: fredrik.nilsson@elis.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elis Textil Service AB (org.nr 556022-4171)
Turbingatan 5 (visa karta)
534 50  VARA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Elis Textil Service Ab Vara

Jobbnummer
9589167

Prenumerera på jobb från Elis Textil Service Ab Vara

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elis Textil Service Ab Vara: