Chaufför CE Ring 070-843 34 21
Elis Textil Service Ab Vara / Fordonsförarjobb / Vara Visa alla fordonsförarjobb i Vara
2025-11-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service Ab Vara i Vara
Är du en chaufför som vill leverera service i världsklass och samtidigt representera ett marknadsledande och internationellt bolag ? Då är detta tjänsten för dig.
Tjänsten innebär hämtning och lämning av Textilier hos kunder i Göteborg 4 dagar i veckan med arbetstid 10 h/dag.
Till Elis Textil Service i Vara söker vi nu chaufförer med CE-kort.
Varför ska du välja Elis?
Vi erbjuder vikariat med med möjlighet till förlängning i ett stabilt och marknadsledande företag, en trevlig arbetsmiljö och fantastiska kollegor. Du kommer få jobba ihop med ett glatt gäng där vi tar hand om varandra
Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
Vem är du?
Du bör ha erfarenhet av att köra lastbil i städer.
Du kommer att serva våra kunder genom fasta distributionsturer.
Du kommer dagligen att besöka våra kunder och skapa kundrelationer.
Du har ett glatt humör och mycket god servicekänsla.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
CE-kort med YKB
Du talar och skriver svenska obehindrat.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Nilsson Transportchef
070-843 34 21
Välkommen att skicka en intresse anmälan till fredrik.nilsson@elis.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: fredrik.nilsson@elis.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171)
Turbingatan 5 (visa karta
)
534 50 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elis Textil Service Ab Vara Jobbnummer
9589167