Chaufför (BE) till Totaluthyraren - Malmö
Marketpeople AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Tack vare en stark efterfrågan på Totaluthyrarens produkter och tjänster sökes nu en ny kollega till teamet - en chaufför med BE-körkort som vill bidra till bolagets fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och ett högt tempo. Som chaufför hos Totaluthyraren levererar du produkter direkt till kund och hjälper till att starta upp maskinerna vid behov. Arbetet kan stundtals vara intensivt, så det är viktigt att du har förmåga att hantera stress och planera din dag effektivt. När du inte är ute på körningar hjälper du till i verkstaden med enklare reparationer, funktionskontroller, rengöring, målning samt bidrar till att hålla ordning och reda både invändigt och utvändigt.
Ansvarsområden inkluderar:
Primärt hämtning och leverans av produkter till kund
Upprätthålla goda kundrelationer
Dokumentera genomförda returkontroller
Stötta dina kollegor i verkstaden
Arbetstider: 07:00 - 16:00 under vardagar men viss variation kan förekomma.
Anställningsform: Tjänsten är på heltid och inleds med visstidsanställning på 6 månader tänkt att övergå till en fast anställning.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse.
Adress till arbetsplats: Santessons väg 25, 232 61 Arlöv
Krav och egenskaperKrav
God svenska i tal och skrift
BE-körkort
Giltigt truckkort
Förmåga att utföra enklare reparationer av maskiner
Meriterande
Erfarenhet från maskinuthyrningsbranschen
Erfarenhet av anläggningsmaskinerDina egenskaper
Totaluthyraren söker en medarbetare som framför allt är har en positiv inställning, ödmjukhet och vilja att utvecklas, detta för att du ska bli en långsiktig kollega hos Totaluthyraren.
Noggrannhet är viktigt, liksom förmågan att dokumentera genomförda returkontroller och eventuella avvikelser. Du ger en utmärkt service och sätter alltid kundens behov i första hand.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
För rätt person med B-körkort och relevant erfarenhet kan det finns möjlighet att ta BE-behörighet under provanställningen.Ersättning
Lön: Enligt kollektiv avtal.
Om Totaluthyraren i Sverige AB
Totaluthyraren grundades 2008 och är ett tryggt och modernt uthyrningsföretag med fokus på maskiner, omsorg och service i centrum.
Totaluthyraren hyr ut bland annat anläggningsmaskiner, byggmaskiner, hissar, liftar och bodar till företagskunder i Öresundsregionen och resten av södra Sverige. Företaget är beläget i Arlöv och har idag ett tiotal medarbetare.
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Totaluthyraren själva över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
Enkelt uttryckt: Beyond recruitment.
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8014001-2083919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9990694