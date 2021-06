Chaufför (B-körkort) till e-handelslager 3 dagar/vecka - Västra - Svenska Storesupport Bemanning AB - Fordonsförarjobb i Göteborg

Svenska Storesupport Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg2021-06-30Om Cold CargoCold Cargo är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Varje vecka distribuerar Cold Cargo tusentals leveranser direkt till slutkund och ansvarar för leveranser som sker med högsta kvalité och möter dagens och framtidens krav.2021-06-30Som chaufför kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att köra ut färdigpackade beställningar av matkassar för leverans hem till kund. Arbetet är självständigt och du kommer att utgå från lagret i Västra Frölunda och leverera till kunder runt om i Göteborgsregionen med omnejd. Med hjälp av lätt lastbil och färddator har du till uppgift att säkerställa att kunden får sin beställning på utsatt tid. Lastbilen får framföras med vanligt B-körkort. Arbetet är mycket fysiskt krävande då du ansvarar för att lasta bilen vid avgång samt att det vid leverans till kund förekommer tunga lyft och även gång i flertalet trappor. Du kommer i samband med leverans av beställningar vara ansiktet utåt för företaget, samt ansvara för att kundens upplevelse blir positiv.ArbetstiderArbetspasset pågår mellan kl. 11.00 - 22.00 där start- och sluttid varierar, vilket innebär att du kommer behöva vara tillgänglig för arbete inom ovan angivna arbetstider. Vilka dagar du arbetar bestäms utifrån verksamhetens behov. Du kommer att få reda på arbetspassets start- och sluttid på morgonen samma dag. Vi ser att du kan arbeta tre vardagar i veckan. Start för tjänsten sker under v.28 och inleds med fyra dagars betald utbildning.Personliga egenskaper/kvalifikationerSom person är du bekväm med att arbeta i ett högt tempo och du har förmåga att kombinera tempot med noggrannhet. Detta krävs eftersom du ansvarar för att beställningarna levereras ut i rätt tid och till rätt kund. Du är samtidigt ordningsam och har ett säkerhetstänk när du framför fordonet. Du trivs med att arbeta med kroppen och har en god fysik då arbetet består av tunga lyft och gång i trappor. Utöver detta är du serviceminded och kan säkerställa att kunden får ett gott intryck under den korta stund då överlämning av beställningen sker.Eftersom det kommer vara arbete under dagtid tre gånger/vecka så passar det dig som är flexibel och exempelvis driver eget företag eller studerar på distans och behöver en stabil inkomst vid sidan om din sysselsättning. Vi vill att du har för avsikt att kombinera detta jobb med din sysselsättning under en längre tid.Storesupports värdegrund vilar tungt på tre nyckelord - engagemang, kunskap och kvalitet - tre värdeord som är styrande i våra beslut, kommunikation och dagliga handlingar. Viktiga ord som vi vill ska lysa igenom hos alla våra medarbetare. För att vi ska trivas ihop ser vi också att du har en bra och positiv inställning till arbetet samt god attityd mot andra.B-körkort för manuell växellåda.Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.MeriterandeGod körvanaErfarenhet av körning med lätt lastbilStoresupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. ( http://www.storesupport.se/). Intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Svenska Storesupport Bemanning AB5839633