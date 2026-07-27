Chaufför
Derome Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-07-27
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På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri
Är du en chaufför som gillar att ta ansvar, både bakom ratten och vid kranen? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där kundservice, samarbete och säkerhet står i centrum?
Vi söker just nu en chaufför som trivs bakom ratten, tycker om att ha kundkontakt samt drivs av att leverera kundernas beställda byggmaterial och hus på utlovad tid. Som chaufför är du en av våra nyckelpersoner och vi letar efter dig som känner yrkesstolthet i chaufförsyrket!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Körning av lastbil med kran
Arbeta aktivt utanför fordonet då du lossar material med egen kran
Vi söker dig som har:
C- alternativt CE-kort med YKB-behörighet & utbildning för fordonsmonterad kran
Erfarenhet av godshantering
Stor serviceanda och är tillmötesgående samt flexibel i ditt arbetssätt
Säkerheten i fokus och jobbar ständigt för att minimera risker för din och andras gemensamma säkerhet
Truckkort, ADR samt kännedom om byggmaterial ser vi som meriterande
För att trivas och lyckas i rollen som kranbilschaufför är det viktigt att du är en lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med dina kollegor och du finner det viktigt att ha en god samverkan med transportledningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder.
Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana – tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
Läs mer på derome.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Bjurumsvägen 14 (visa karta
)
432 68 VEDDIGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Logistik (Regionlager, transport & varuförsörjning) Kontakt
Patrik Larsson Patrik.A.Larsson@derome.se Jobbnummer
10012587