Chaufför

SNX Transport AB / Fordonsförarjobb / Ljusdal
2026-06-04


Visa alla fordonsförarjobb i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SNX Transport AB i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Sundsvall eller i hela Sverige

SNX Logistic AB söker semestervikarier till Ljusdal.
Vi söker chaufförer med C behörighet och YKB.
Tillträde snarast.
Rekrytering sker löpande.
Stationeringsort är Ljusdal.
Arbetstiden är dag och/eller natt.
SNX Logistic AB är ett företag som har sitt säte i Ljusdal. Vi utför transporter bl.a åt den lokala industrin.
Är du sugen på att arbeta med ett glatt gäng som har roligt på jobbet och tar hand om varandra. Hör av dig till SNX Logistic via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: mats.eriksson@snxtransport.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SNX Transport AB (org.nr 556528-2802)
Stavsätter, Färilavägen 1, Ljusdal (visa karta)
827 94  LJUSDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SNX Logistic AB

Jobbnummer
9948137

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