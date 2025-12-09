Chaufför
2025-12-09
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vaktmästeri- och transportenheten
Vaktmästeri- och transportenheten i försörjningsavdelningen består av 19 medarbetare som bland annat jobbar med post, gods paket, avfallshantering, passerkort och transporter.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Den chaufför vi söker kommer primärt att utgå från Visby lasarett med både lastbil och budbil. Du kommer bland annat att köra post, gods, paket, hjälpmedel, förrådsvagnar och pallar till många olika verksamheter och enheter. Det är även mattransporter med matvagnar till olika enheter, främst inom Visbyområdet.
Du kommer ingå i ett rotationsschema tillsammans med två andra medarbetare vilket innebär att du kommer ha schemalagt arbete var tredje helg och även vissa röda dagar.
Vem är du?
För tjänsten så krävs C-kort och ett aktivt YKB. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande chaufförs/distributionstjänst.
Arbetet sker periodvis i högt tempo så det krävs en god planeringsförmåga. Det krävs en hög stresstålighet för att bibehålla ett lugnt och kontrollerat arbetsflöde även vid tidskritiska och känsliga transporter, exempelvis maten.
Du är ansvarsfull, anpassningsbar och lösningsorienterad. En god servicekänsla är av stor vikt för att kunna leverera ett gott bemötande till våra kunder, samt att ha ett bra samspel och samarbete med dina kollegor.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
