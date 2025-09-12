Chaufför

Buka Transporter AB / Fordonsförarjobb / Söderhamn
2025-09-12


Visa alla fordonsförarjobb i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ockelbo, Gävle eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Buka Transporter AB i Söderhamn, Skellefteå eller i hela Sverige

Vi på Buka Transporter AB söker positiva och ansvarsfulla chaufförer till våra bilar i Söderhamn. Huvudkontoret ligger i Skellefteå.
Våra bilar är linjebilar där man har 2-3 stopp per dag där det innefattar både lossning och lastning, dom utgår från Söderhamn och lotsar söderut.
Arbetstiderna är satt under dygnets alla timmar och förlagt på 3dagar/vecka, där helg förekommer.
Erfarenhet av aggregat, kyl/frys och livsmedel är meriterande men vi lär även upp på plats vid behov. Erfarenhet av körning med truck och CE är meriterande.
Anställningen är på prov i 6 månader som sedan övergår tillsvidare. Lön enligt kollektivavtal.
Krav: C/CE, truckkort & YKB.
Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar gällande jobbet och anställningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Telefon eller mail.
E-post: Anna.jonsson@buka.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Buka Transporter AB (org.nr 556491-7770)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Christer Nilsson
Christer.nilsson@buka.se
0910217785

Jobbnummer
9505132

Prenumerera på jobb från Buka Transporter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Buka Transporter AB: