Chaufför
Buka Transporter AB / Fordonsförarjobb / Söderhamn Visa alla fordonsförarjobb i Söderhamn
2025-09-12
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Buka Transporter AB i Söderhamn
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi på Buka Transporter AB söker positiva och ansvarsfulla chaufförer till våra bilar i Söderhamn. Huvudkontoret ligger i Skellefteå.
Våra bilar är linjebilar där man har 2-3 stopp per dag där det innefattar både lossning och lastning, dom utgår från Söderhamn och lotsar söderut.
Arbetstiderna är satt under dygnets alla timmar och förlagt på 3dagar/vecka, där helg förekommer.
Erfarenhet av aggregat, kyl/frys och livsmedel är meriterande men vi lär även upp på plats vid behov. Erfarenhet av körning med truck och CE är meriterande.
Anställningen är på prov i 6 månader som sedan övergår tillsvidare. Lön enligt kollektivavtal.
Krav: C/CE, truckkort & YKB.
Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar gällande jobbet och anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Telefon eller mail.
E-post: Anna.jonsson@buka.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buka Transporter AB
(org.nr 556491-7770) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Christer Nilsson Christer.nilsson@buka.se 0910217785 Jobbnummer
9505132