Chaufför - Malmö - Processbemanning Svenska AB

Processbemanning Svenska AB / Fordonsförarjobb / Malmö2021-07-06Om Processbemanning AB:Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag.Är du chaufför och vill arbeta hos Sveriges mest hållbara återvinningsbolag i Malmö? Då kan detta vara tjänsten för dig!Just nu söker vi chaufförer för vår kunds räkning. Som chaufför kommer du ha ett spännande och varierande arbete tillsammans med trevliga kollegor.2021-07-06Du samlar in olika material för återvinning runt om i Malmös innerstad. Du gör detta tillsammans med övriga i din arbetsgrupp i åkeriverksamheten. Material som samlas in är bland annat glas, metall, plast, tidning, kartong. Arbetet sker mestadels under dagtid, 2-skiftsarbete kan förekomma. Arbetet är nu kortsiktigt men chans till förlängning finns.Vem är du?Arbetet består av många olika moment, vilket därmed kräver noggrannhet, ansvarstagande stresstålighet. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och söker nya utmaningar. Det är viktigt att du har stor ansvarskänsla och ett professionellt förhållningssätt. Du ska även ha god samarbetsförmåga och uppskatta omväxlingen mellan självständigt arbete och samarbete.Kvalifikationer:Körkort B & CInnehav av giltigt yrkeskompetensbevis, YKBGymnasial utbildning inom områdetGoda språkkunskaper, kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftTidigare erfarenhet av återvinningsarbete är meriterandeLåter detta intressant?Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt.Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se där hittar du även våra övriga lediga tjänster!Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månader eller längreFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-05Processbemanning Svenska AB5849893