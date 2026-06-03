Chaufför - Kranväxlare

Jonas Bäckstrands Trailer AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2026-06-03


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Vi söker dig som har CE behörighet och har tidigare erfarenhet av Lastväxlare eller Kranbil.

Vi ser gärna att du bor i Stockholm med omnejd då de flesta av våra transporter sker runt Stockholm / Mälardalen.
Du ska vara glad, positiv, flexibel, noggrann och lojal samt en problemlösare som sätter kunden i fokus och även ha ett brinnande intresse för maskiner och lastbilar.
Varierande arbetstider, Även viss helgkörning förekommer.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Kvalifikationer
Körkort CE
YKB, Yrkeskompetensbevis
Digitalt Förarkort

Tillträde snarast
Lön. Enligt överenskommelse
För mer info om yrket så kan du se en del på vår hemsida www.backstrands.com
Skicka din ansökan till
transport@backstrands.com
Eller ring på 08-480 010 00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
email eller telefon
E-post: transport@backstrands.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kranväxlare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jonas Bäckstrands Trailer AB (org.nr 556701-6240)
Lyftkransvägen 5 (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bäckstrands Trailer AB, Jonas

Jobbnummer
9945208

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