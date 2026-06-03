Chaufför - Kranväxlare
Jonas Bäckstrands Trailer AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-03
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Vi söker dig som har CE behörighet och har tidigare erfarenhet av Lastväxlare eller Kranbil.
Vi ser gärna att du bor i Stockholm med omnejd då de flesta av våra transporter sker runt Stockholm / Mälardalen.
Du ska vara glad, positiv, flexibel, noggrann och lojal samt en problemlösare som sätter kunden i fokus och även ha ett brinnande intresse för maskiner och lastbilar.
Varierande arbetstider, Även viss helgkörning förekommer.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Körkort CE
YKB, Yrkeskompetensbevis
Digitalt Förarkort
Tillträde snarast
Lön. Enligt överenskommelse
För mer info om yrket så kan du se en del på vår hemsida www.backstrands.com
Skicka din ansökan tilltransport@backstrands.com
Eller ring på 08-480 010 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
email eller telefon
E-post: transport@backstrands.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kranväxlare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonas Bäckstrands Trailer AB
(org.nr 556701-6240)
Lyftkransvägen 5 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bäckstrands Trailer AB, Jonas Jobbnummer
9945208