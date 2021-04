Chaufför - In/utleverans - Skärholmen - Simplex Bemanning AB - Fordonsförarjobb i Stockholm

Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm2021-04-12Är du redo för att ta nästa kliv i karriären? Då har du kommit rätt. Vi söker en chaufför som vill börja arbeta tillsammans en av våra kunder.Vi söker dig som är redo att jobba heltid med möbeltransporter. Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt. I dina arbetsuppgifter ingår det allt från att lasta din bil med möbler på kundens lager i Skärholmen eller att direkt åka till kund och utföra olika typer av flyttuppdrag. Det är meriterande att kunna ta ett arbetsledaransvar.Kunden arbetar med lagerhållning av möbler åt både privatperson och företag. Företaget har haft en snabb tillväxt och är idag en av de största i sin branch.I din roll som chaufför kommer du att varje dag jobba med in- och utleveranser. Du kommer att leverera möbler till kunder som valt att ta tillbaka sina möbler samt hämta in möbler från nya kunder.2021-04-12Framföra fordonet på säkert och tryggt sätt.Lasta och lossa godset på bilen.Tyda en arbetsorder och utföra bohag och kontorsflyttar.Om dig:Denna roll passar dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och även gärna god körvana med lättlastbil. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik & transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande, en bra inställning och vara fysiskt aktiv.Kvalifikationer:Grundskoleutbildning samt gymnasiekompetensB-körkortKunna tala och skriva svenskaErfarenhet inom flytt och transport är meriterande, men inget krav. Vi ser långsiktigt på nya medarbetare därför är vi gärna med att utveckla kompetenser hos ny personal.Arbetet är förlagt måndag till fredag. Dina arbetstider är 07.30 -16.00, det kan förekomma övertid och helgarbete. Detta är en heltidstjänst och du utgår varje dag från kundens kontor/lager i Skärholmen, Stockholm.Simplex Bemanning grundades år 2015 och är verksam i branscher som lager, transport och service.Vi är ett ständigt utvecklande lag som strävar efter att ta nästa steg. Med ett stort fokus på att utbilda framtidens anställda jobbar vi väldigt mycket med ungdomar. Dessa får lära sig att ta del av det ansvar som tillkommer när du jobbar hos Simplex.Unga människor med drivkraften att lära sig saker och anta nya utmaningar ger oss ett försprång gentemot andra inom vår bransch. Vi vet att nyfikenhet och motivation är nycklarna för att utföra varje projekt med kvalitet. Vår personal ser varje dag som ett nytt tillfälle att samla på sig nya erfarenheter samtidigt som de applicerar sin breda kunskap för att utföra sina uppgifter på bästa sätt.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Simplex Bemanning ABAuroragränd 112761 Skärholmen5684063