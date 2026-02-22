Charkuterist för korvproduktion
2026-02-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västchark i Malmö AB i Malmö
Vi söker en erfaren charkuterist som brinner för att tillverka högkvalitativa köttprodukter. Hos oss är du en nyckelperson i produktionen av charkvaror som korv, rökt kött och andra delikatesser. Vi är ett innovativt företag som prioriterar hantverk, kvalitet och kreativitet i vår produktion, och vi erbjuder en varierad och stimulerande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av charkuteriprodukter från grunden, inklusive malning, kryddning, fyllning och rökning.
Förberedelse och bearbetning av råvaror för olika köttprodukter.
Kvalitetskontroll för att säkerställa att produkterna uppfyller höga standarder för smak, konsistens och hygien.
Utveckling av nya recept och variationer i samarbete med teamet.
Kvalifikationer och krav:
Flera års erfarenhet som charkuterist eller liknande roll inom tillverkning av köttprodukter - vi söker dig med praktisk kunskap i hela processen.
Kunskap om livsmedelssäkerhet, hygienregler och HACCP
Du är kreativ, noggrann och har öga för detaljer i hantverket.
God fysisk form är en fördel
Utbildning inom charkuteri eller livsmedelsproduktion är meriterande.
Vi erbjuder:
En kreativ och varierad roll där du kan bidra med din expertis och utvecklas vidare.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Möjlighet till fast anställning efter provperiod.
En positiv arbetsmiljö med fokus på teamarbete och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: sabo.vastchark@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västchark i Malmö AB
(org.nr 556498-4176)
212 28 MALMÖ Jobbnummer
