Channel Marketing Lead till Samsung
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-01-23
Vill du driva tillväxt och maximera Samsungs synlighet på den nordiska marknaden? Vi söker en affärsdriven Channel Marketing Lead som med högt mandat och strategisk höjd kommer att forma framtidens kundupplevelse och försäljning genom innovativa marknadsstrategier. Vi jobbar med löpande urval så ta chansen att söka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Channel Marketing Lead ansvarar du för marknadsförings- och affärsplanering tillsammans med nyckelpartners (t.ex. operatörer och återförsäljare). Detta inkluderar årlig och kvartalsvis kanalplanering samt månatlig aktiveringsplanering i samarbete med kund- och säljorganisationen. Rollen innebär ansvar för att förstå affärsstrategin för aktuella kunder och operatörer. Tillsammans med försäljningsorganisationen sätter CML en omnikanalstrategi och säkerställer bästa möjliga närvaro och rätt mix av aktiveringar för utvalda produktgrupper och kunder. CML har ägarskap för Samsungs varumärkesnärvaro online och i butik hos aktuella återförsäljare.
Du samarbetar nära med Key Account Managers och ledningen för att säkerställa framgång.
Vidare har rollen har ett nordiskt ansvar. Samsungs kund som du ska arbeta mot har huvudkontor placerat i Oslo, vilket innebär resor dit cirka 1-2 dagar per kvartal. Därutöver förväntas du vara on-site vid större event, normalt cirka en vecka per tillfälle.
Du erbjuds
• Vi erbjuder ett uppdrag med stort ansvar och högt mandat där du arbetar nära både kund och ledning. Du får sex veckors semester och en konkurrenskraftig lön. Här får du möjlighet att verka i en dynamisk miljö med fokus på affärs- och försäljningsutveckling.
• Detta är ett långsiktigt konsulterbjudande via oss på Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att strategiskt driva och optimera Samsungs närvaro och försäljning över alla kundkanaler, från digitala plattformar till fysiska butiker. Du ansvarar för att utveckla och implementera marknadsplaner med nyckelpartners för att säkerställa maximal synlighet och tillväxt på den nordiska marknaden.
• Integrera och engagera Samsung och våra erbjudanden i varje kundkontaktpunkt (Paid media, in-store, Online, Service, Call Centers).
• Leverera tillväxt i kundernas försäljning (sell-out) och öka vår marknadsandel.
• Optimera Samsungs röst för display, kampanjer och rekommendationer.
• Maximera Samsungs synlighet i partnerreklam.
• Ansvara för marknadsplanering med nyckelpartners (operatörer och återförsäljare) på års-, kvartals- och månadsbasis.
• Säkerställa bästa närvaro och mix av aktiveringar för produktgrupper och kunder.
• Planera och utföra fasta installationer, samt säkerställa ROI för Samsungs varumärkesnärvaro online och i butik.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial examen inom marknadsföring eller motsvarande
• Flera års erfarenhet inom Partner/Channel marketing
• Erfarenhet av att integrera kundkanaler och maximera försäljning (omni-channel-perspektiv; in-store, DM, online, CRM)
• God erfarenhet av medie- och kundkampanjplanering
• Avancerad förmåga att planera, genomföra och granska gemensam sälj- och marknadsföring (360-perspektiv)
• God kunskap om CRM
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Bakgrund inom retail eller Key Account Management
• Dokumenterad säljerfarenhet i kombination med marknadsutbildning
• God förmåga att bygga nätverk och relationer.
• Erfarenhet av förändringsledning.
För att lyckas i rollen har du en stark förståelse för försäljning, kunddialog och kommersiella drivkrafter. Du har god presentationsförmåga är relationsbyggande och har ett professionellt bemötande. Vidare kräver rollen en social och kommunikativ person som är trygg i att samarbeta med många olika intressenter, både internt och externt. Du är analytisk och stresstålig som person och trygg i sdig själv och bekväm med att fatta beslut i en föränderlig miljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Samsung är ett globalt teknikbolag i framkant som skapar innovativa produkter och lösningar inom konsumentelektronik, mobilitet och digitala ekosystem. Med ett starkt fokus på innovation, design och användarupplevelse utvecklar Samsung teknik som förenklar vardagen och formar framtiden. Företaget är verksamt i över 70 länder och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, utveckling och nytänkande står i centrum. Ersättning
Enligt avtal
Detta är ett heltidsjobb.

Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
