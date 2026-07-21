ChangeGroup Sweden söker en Kontorschef
Changegroup Sweden AB / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-07-21
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ChangeGroup är ett av världens största företag som tillhandahåller resevaluta och betaltjänstlösningar. I dagsläget är vi verksamma i totalt 10 länder runtom i världen. I Sverige har vi 24 växlingskontor och ett 150-tal anställda men vi växer så det knakar och söker nu dig som vill vara med på vår spännande resa. Du kommer att utgå från vårt kontor i Skövde.
Är du en ledare med ett brinnande intresse för försäljning?
I rollen som Kontorschef hos oss arbetar du operativt med att upprätthålla den dagliga verksamheten på ditt kontor. Du arbetar också med att identifiera och attrahera nya kunder och samarbeten på din ort. I rollen som Kontorschef coachar du dina medarbetare och utmanar dina kollegor i olika säljaktiviteter. Du kommer regelbundet att genomgå utbildningar i de viktiga regelverk som styr branschen. Dina arbetsuppgifter är varierande men omfattar bland annat att:
Inneha det övergripande ansvaret för kontorets resultat
Etablera samarbeten med nya kunder
Leda och fördela arbetet för dina medarbetare
Arbeta i kassalinjen med att förmedla våra huvudtjänster
Arbeta med att upprätthålla regelefterlevnaden på ditt kontor
Bli en del av ett härligt team!
Hos oss är du en del av en stimulerande vardag där ingen dag är den andra lik. På ditt kontor arbetar du tillsammans med ditt team i en miljö som präglas av framåtanda, nytänkande och positivitet. Vi värnar om våra medarbetare och det finns möjligheter till utveckling och en fortsatt karriär inom företaget. Dina åsikter och funderingar om smått till stort värdesätts – hos oss är du en viktig pusselbit i den framtid som vi skapar tillsammans!
Vem är du?
För att passa i rollen som Kontorschef hos oss söker vi dig som har erfarenhet av försäljning och personalansvar sedan tidigare. Du går till jobbet för att göra skillnad. Du är en driven och lösningsorienterad person som älskar att utvecklas. Du ser ett nöje i att hantera alla typer av kundsituationer och gillar därmed att möta människor. Du är ansvarstagande och slutför dina uppgifter med stor noggrannhet. Du är resultatdriven och serviceinriktad och vill, precis som dina kollegor, alltid leverera bästa möjliga service till högsta möjliga lönsamhet. Att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat är en förutsättning för tjänsten, då koncernspråket är engelska. Talar du dessutom fler språk är detta meriterande.
Passa på att söka tjänsten redan nu! Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Av säkerhetsskäl kommer vi att ta en kreditupplysning samt be om ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Praktiskt test kommer att genomföras under intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8098804-2110302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChangeGroup Sweden AB
(org.nr 556835-1646), https://changegroupsweden.teamtailor.com
Rådhusgatan 7 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
ChangeGroup Sweden Jobbnummer
10008545