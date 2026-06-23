ChangeGroup söker en butikssäljare
Changegroup Sweden AB / Kassapersonalsjobb / Falun Visa alla kassapersonalsjobb i Falun
2026-06-23
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ChangeGroup är ett av världens största företag som tillhandahåller resevaluta och betaltjänstlösningar. I dagsläget är vi verksamma i totalt 14 länder runtom i världen. I Sverige har vi 24 växlingskontor och ett 100-tal anställda men vi växer så det knakar och söker nu dig som vill vara med på vår spännande resa. Vi söker nu en butikssäljare till Falun.
Häng med på vår resa!
Vi på ChangeGroup Sweden behöver nu förstärkning och söker därför en säljare på heltid. Du kommer att utgå från vårt kontor i Falun. Start enligt överenskommelse.
Att vilja utvecklas och utmanas – varje dag
Rollen som säljare på ChangeGroup innebär en stimulerande vardag där ingen dag är den andra lik. Som medarbetare på ett eller flera av våra kontor arbetar du aktivt tillsammans med ditt team som präglas av glädje, samspel och affärsmannaskap - alltid med högklassigt kundfokus.
Dina arbetsuppgifter varierar men omfattar framför allt:
Arbete i kassalinjen med att förmedla våra huvudtjänster: försäljning och inköp av valuta
Handläggning av utlandsbetalningar via Western Unions betalsystem
Handläggning av räkningsbetalningar/ kontoinsättningar
Kontinuerligt arbete mot penningtvätt och utbildning i gällande regelverk och rutiner
Hantering av administrativa arbetsuppgifter för att stödja och följa upp vår försäljning
Deltagande i säljaktiviteter och marknadsföringsprojekt
Vi söker dig som har dessa egenskaper
Du älskar aktiva kundmöten och vill ständigt överträffa kundens förväntningar
Du är en driven och lösningsorienterad person som brinner för försäljning, att hantera olika kundprofiler och att arbeta mot uppsatta mål
Du är resultatdriven och serviceinriktad och vill, precis som dina kollegor, alltid leverera bästa möjliga service till högsta möjliga lönsamhet
En flexibel medarbetare som kan arbeta på flera av våra kontor vid behov
Du är ansvarstagande och har ett öga för detaljer, och slutför dina uppgifter med stor noggrannhet och i god tid enligt deadlines
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra
Viss datorkunskap, främst i Microsoft Office
Du har en godkänd utbildning på lägst gymnasienivå samt har jobbat/ jobbar med säljaktiviteter idag
Att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat är en förutsättning för tjänsten, då koncernspråket är engelska. Talar du dessutom fler språk så är det meriterande
Vad kan du förvänta dig av oss?
ChangeGroup bryr sig om sina medarbetares möjligheter till utveckling. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning inom de regelverk som styr branschen vad gäller finansiell verksamhet, säkerhet, försäljning, kundkännedom, service och din arbetsmiljö. Denna tjänst är en riktigt bra språngbräda för dig som senare vill fortsätta din karriär inom bland annat bank- eller finanssektorn.
Företaget arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation, engagemang, utveckling och utbildning. Vi ger konstruktiv feedback och uppmärksammar framgång. På ditt kontor arbetar du tillsammans med ett team av kollegor i alla åldrar, i en miljö som genomsyras av framåtanda, mångfald och gemenskap.
ChangeGroup är ett familjärt företag som speglar mångfalden i samhället. Det sociala ansvaret är en viktig och integrerad del hos oss.
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Passa på att söka tjänsten redan nu! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Utdrag ur belastningsregistret och kreditupplysning är en obligatorisk del av vår urvalsprocess innan anställning kan ske. Praktiskt test kommer att genomföras under intervjun. Schemalagd Arbetstid.https://www.youtube.com/watch?v=gD5MW1VrOHI
Valet av rekryteringskanaler för den här tjänsten är redan gjord, så vi undanber oss alla säljsamtal gällande annonsering och samtal från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957479-2066749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChangeGroup Sweden AB
(org.nr 556835-1646), https://changegroupsweden.teamtailor.com
Slaggatan 1 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
ChangeGroup Sweden Jobbnummer
9975324