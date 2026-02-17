CFO till snabbväxande bolag inom digital marknadsföring
People of Interim & Finance Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en CFO till en av våra kunder, ett entreprenörsdrivet och snabbväxande bolag inom digital marknadsföring. Bolaget befinner sig i en mycket stark tillväxtfas och söker nu en CFO som vill vara med och bygga struktur, utveckla processer och stötta verksamheten i nästa steg. Bolaget har på kort tid genomgått en kraftig expansion med snabbt ökande omsättning och personalstyrka. Samtidigt har man behållit en entreprenöriell kultur med korta beslutsvägar, högt tempo och starkt affärsfokus.
Om rollenRollen är bred, strategisk, verksamhetsnära och operativ där du arbetar nära VD och ledning. Du får en central roll i att utveckla bolagets strukturkapital, säkerställa kvalitet i ekonomifunktionen samt fungera som ett strategiskt och operativt bollplank i ekonomiska frågor. Delar av redovisningen är outsourcad till extern byrå, men du har det övergripande ansvaret för att säkerställa kvalitet och leverans i arbetet. Bolaget är ett Private Equity-ägt case, vilket innebär en tydlig struktur kring tillväxt, uppföljning och värdeskapande. Expansionen sker med starkt fokus på lönsamhet, vilket är en central del av bolagets DNA och en avgörande faktor i hur verksamheten styrs och utvecklas. Det är därför viktigt att attrahera en person som både värdesätter och aktivt driver lönsamhetsfokus i det dagliga arbetet. För närvarande prognostiseras en tillväxt om cirka 30 procent under 2026, med ambitionen att fortsatt kombinera expansion med bibehållen och stark lönsamhet. Exempel på arbetsuppgifter är:
Ansvara för löpande redovisning och bokslutsarbete
Styrelserapportering och finansiell uppföljning
Budget- och prognosarbete
Vidareutveckla processer, rutiner och arbetssätt
Initiera och driva löpande lönsamhetsanalyser i kundprojekt, med fokus på uppföljning, marginal och affärsstyrning.
Äga och ansvara för bolagets payrollprocess, med eventuellt stöd från en finance assistant (deltidsresurs).
Vara bollplank till HR och Payroll vid behov
Ansvara för bankkontakter och externa relationer
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en entreprenöriell miljö där struktur behöver byggas upp parallellt med fortsatt tillväxt. Du är prestigelös, hands-on och trygg i din kompetens, och motiveras av att ta ett stort eget ansvar i en verksamhet med högt tempo och korta beslutsvägar.
Du har erfarenhet från en roll som CFO, Finance Manager eller Ekonomichef och är van att arbeta både strategiskt och operativt. Du har mycket goda kunskaper inom redovisning och bokslutsprocesser samt är mycket stark i Excel och finansiell analys. Som person är du strukturerad, noggrann och självgående, med hög stresstålighet och stark leveransförmåga. Du är kommunikativ, affärsnära och trivs i dialog med såväl ledning som verksamheten. Branscherfarenhet är meriterande men inget krav, det viktigast är din kompetens, inställning och drivkraft.
ErbjudandeVi söker dig som är en "high performance-person", drivs av resultat och vill vara en del av en stark tillväxtresa. Hos vår kund får du en central och inflytelserik roll där du ges stor möjlighet att påverka bolagets utveckling och framtida struktur. Du erbjuds en entreprenöriell arbetsmiljö med korta beslutsvägar, marknadsmässiga villkor och förmåner samt möjlighet till framtida delägarskap. Arbetet sker huvudsakligen från kontoret i centrala Stockholm.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
eller 070-857 50 05. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Sökord: cfo, ekonomichef, affärsutveckling, tillväxtsresa, rekrytering, stockholm, jobb Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249) Jobbnummer
9747599