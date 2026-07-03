CFO till CJ Automotive i Dalstorp
AxÖ Consulting AB / Ekonomichefsjobb / Tranemo Visa alla ekonomichefsjobb i Tranemo
2026-07-03
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CJ Automotive söker nu en erfaren och affärsnära CFO som vill vara med och driva företagets fortsatta utveckling. Som CFO får du ett övergripande ansvar för ekonomifunktionen och erbjuds en bred roll med stort mandat, nära koppling till verksamheten och möjlighet att påverka både strategiska vägval och den dagliga affären.
Om rollen
Som CFO har du det övergripande ansvaret för CJ Automotive's ekonomifunktion och är samtidigt ytterst ansvarig för redovisning och finansiell rapportering för CJ Automotive i Sverige. Du rapporterar direkt till VD, ingår i ledningsgruppen och är föredragande i styrelsen. Du leder och utvecklar ekonomiteamet i Dalstorp som rapporterar direkt till dig. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och ett ansvar för att säkerställa att ledning och styrelse har tillgång till korrekta, relevanta och framåtblickande beslutsunderlag, samtidigt som du själv arbetar operativt med redovisningen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Övergripande ansvar för koncernredovisning och finansiella rapportering
Arbete med redovisning, bokslut och årsredovisning
Ansvara för budget-, prognos- och uppföljningsprocesser
Säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och övriga koncernkrav
Leda och utveckla ekonomifunktionen och dess processer samt skapa tydliga arbetssätt och ansvarsfördelning
Förbereda och presentera ekonomiska beslutsunderlag för styrelse och ledning
Bidra till verksamhetens utveckling genom affärsnära analys och ekonomisk styrning
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos CJ Automotive i Dalstorp som erbjuder en flexibel arbetsmiljö där huvuddelen av arbetet sker på plats i verksamheten, samtidigt som viss flexibilitet finns när verksamheten så tillåter. Du erbjuds konkurrenskraftiga villkor, tjänstebil och en roll där du får kombinera strategiskt inflytande med operativt ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från en senior ekonomifunktion, exempelvis som ekonomichef eller redovisningschef. Du har en gedigen förståelse för redovisning, ekonomistyrning och finansiell analys och är van att arbeta nära både ledning och verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande industri och det är meriterande om du har arbetat inom fordonsindustrin eller närliggande verksamheter.
Du är trygg i styrelse- och ledningsgruppssammanhang och har förmågan att omsätta ekonomiska analyser till affärsmässiga rekommendationer och beslut.
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom ekonomi, men du kan även ha förvärvat motsvarande kompetens genom lång och relevant yrkeserfarenhet. Du arbetar obehindrat i Excel och har erfarenhet av Monitor eller liknande affärssystem. Rollen kräver att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Som person är du trygg, strukturerad och har hög integritet. Du drivs av att göra rätt och säkerställer att beslutsunderlag och rapportering präglas av kvalitet, objektivitet och trovärdighet. Du har ett naturligt driv att skapa ordning och tydlighet samtidigt som du är prestigelös och uppskattar samarbetet med människor omkring dig. Som ledare är du trygg och trivs i en roll där du får möjlighet att leda verksamheten samtidigt som du själv bidrar operativt. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga starka relationer och uppskattar en företagskultur som präglas av ansvarstagande och samarbete.
Om CJ Automotive
CJ Automotive är ett privatägt, internationellt företag med anor sedan 1895 och huvudkontor i Dalstorp, Västra Götaland. Vi designar, utvecklar och tillverkar pedalställ för fordon, och med cirka 2 miljoner enheter per år är vi en central leverantör till Europas fordonsproduktion. Vi har även en systerfabrik i Chongqing, Kina, och arbetar med kunder och leverantörer världen över.
Hos oss möts du av en högautomatiserad produktion, ett starkt utvecklingsfokus och ett nära samarbete mellan teknik, produktion och inköp. Vi är stolta över vår kombination av teknisk spetskompetens och den familjära känslan i vardagen.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
I denna rekrytering har CJ Automotive valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Ansökningar hanteras löpande. Intervjuer förväntas påbörjas under v 32. Välkommen med din ansökan.
Kontaktperson: Julia Rofors; 072–176 03 02, julia.rofors@axoconsulting.se
I rekryteringen genomför vi bakgrundskontroller som är relevanta för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Skogarpsvägen 2 (visa karta
)
514 63 DALSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Julia Rofors julia.rofors@axoconsulting.se 072-1760302 Jobbnummer
9991525