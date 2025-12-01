CFO/Controller till Pair
2025-12-01
Därför är du viktig
Som CFO/Controller ska du ansvara för koncernens löpande ekonomiarbete, samt vara en strategisk och operativ partner till vd, nyckelpersoner och styrelse. Du har ett ansvar att säkerställa bolagets finansiella stabilitet, samt att vårda förtroendet hos ägare, potentiella framtida investerare och externa parter.
Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta nära affären, som uppskattar både struktur och förändring - och som vill vara med och bygga något långsiktigt i en organisation med stark tillväxtagenda!
Det här är Pair
På Pair digitaliserar och elektrifierar vi hotellparkeringar. Vårt mål är att hjälpa hotellen att öka intäkterna, men också spara tid för receptionspersonalen. Dessutom får gästen en bättre service och första upplevelse av sin vistelse på hotellet.
Idag har vi kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Spanien och England, där merparten av våra kunder är hotellkedjor (som till exempel Scandic, Strawberry, Elite, Best Western, IHG, Hilton med flera). Vi har varit verksamma i Norden sedan 2021, England sedan 2024 och nu har vi precis etablerat oss i Spanien, Tyskland och Frankrike. Läs mer om oss på www.pairparking.com.
Fokus i din roll
Din roll är både strategisk och operativ - här förväntas du ha förmågan att lyfta blicken, driva affärsutveckling och bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa. Du arbetar nära styrelsen, vd och ledningen i frågor som rör nya marknader, partnerskap, affärsmodeller och lönsamhet - samtidigt som du är beredd att arbeta hands-on i det dagliga ekonomiarbetet.
Du tar fram och vidareutvecklar finansiella rapporter till styrelse, ledning och ägare, och ansvarar för konsolideringen av dotterbolagens resultat. En viktig del av uppdraget är också att etablera en välfungerande KPI-struktur, som ger både nyckelpersoner och beslutsfattare rätt stöd i sitt arbete.
Vidare ansvarar du för budget, likviditetsplanering och prognoser, samt för att utveckla effektiva interna rutiner och processer inom ekonomi och administration.
Du är också en nyckelspelare i bolagets kommersiella utveckling. Det innebär att du aktivt analyserar och utvärderar nya intäktsströmmar, prissättningsstrategier och marknadsexpansioner. Du deltar i arbetet med att ta fram beslutsunderlag för investeringar, partnerskap och nya affärsinitiativ - och ser till att den finansiella strukturen stödjer tillväxt och skalbarhet.
Du har också en central roll i bolagets kapitalhantering och i relationen med ägare - både större och mindre. Det innebär att du skapar tydliga rapporteringsstrukturer, förbereder investerarrapporter och tar fram underlag för framtida kapitalanskaffningar. Du är aktiv i dialogen med såväl befintliga som potentiella investerare.
I takt med att bolaget växer internationellt är du ett viktigt stöd i expansionsarbetet - från skatte- och bolagsfrågor till att bygga upp skalbara ekonomiprocesser som stödjer affärsmodeller med exempelvis fakturering och abonnemang.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Civilekonom eller motsvarande, gärna med inriktning mot redovisning, finans eller controlling.
3-5 års erfarenhet inom ekonomi/finans, varav minst några år i ledande roll.
Starkt systemintresse - erfarenhet av moderna affärssystem, rapporteringsverktyg och SaaS-modeller.
Erfarenhet av affärsutveckling, kommersiell analys eller investeringar ses som starkt meriterande - särskilt i företag med SaaS- eller abonnemangsbaserade intäktsmodeller.
Dokumenterad erfarenhet från snabbväxande bolag, gärna tech/mjukvara/SaaS.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Vi tror att det är viktigt att du trivs i en entreprenörsorganisation med hög förändringstakt. Vi är både ödmjuka och prestigelösa inför vår resa. Vi växer på både nya marknader och geografier. Vi söker dig som har struktur och ordning men som också snabbt anpassar dig till nya situationer och möjligheter.
För oss är det viktigt att du har nyfikenhet, prestigelöshet och viljan att vara med och bygga något tillsammans - din insats får direkt påverkan på både bolagets utveckling och dess framtida möjligheter!
Bra att veta
Du rapporterar till vd och styrelse
Placering Jönköping eller Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare
Ansökan: Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande
Kontaktperson: Anette Beckman, 072-500 30 23, eller Martin Carlbom 076-163 02 12
