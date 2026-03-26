CFO
2026-03-26
Om Westmatic:
Westmatic utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för tunga fordonstvättar samt renar vatten för industrin på ett unikt sätt. Vår styrka ligger i att hjälpa kunder att skapa lönsamma affärer både för dem och miljön.
Att arbeta på Westmatic innebär att bli en del av ett expansivt och internationellt bolag med närvaro i Norden, USA, Kanada och Australien. Som en del av den börsnoterade koncernen Lagercrantz Group kombinerar vi det lilla bolagets flexibilitet med den stora koncernens stabilitet.
Vi söker nu en erfaren CFO som får det övergripande ansvaret för koncernens ekonomi. Det här är en mångfacetterad och affärsnära roll där du blir en viktig del av ett engagerat team och bidrar till bolagets fortsatta tillväxt. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Arvika.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där innovation, kvalitet och långsiktighet står i fokus. Vi erbjuder korta beslutsvägar, stort eget ansvar och en kultur präglad av öppenhet och engagemang.
Som Chief Financial Officer / Ekonomichef har du övergripande ansvar för koncernens ekonomi och finansiella frågor inkluderande dotterbolagen i Norden och Nordamerika. Det är ett mångfacetterat arbete där ekonomiskt och finansiellt arbete kombineras med ledaransvar. Du ingår i koncernens ledningsgrupp och har ett stort ansvar för koncernens utveckling. Inom Lagercrantz Group arbetar varje bolag decentraliserat, med ansvar för den egna verksamheten, och i rollen som CFO arbetar du nära koncernchef, ledning och styrelse.
Huvudsakliga ansvarsområden för rollen som CFO:
Övergripande ansvar för koncernens ekonomi, finansiering, likviditetsflöden och valutahantering samt löneadministration
Ansvar för prognosprocesser
Ansvar för löpande utveckling och effektivisering inom ekonomi/personal och IT
Ansvar för personal inom koncernens ekonomifunktion
Ansvar för rapportering till VD, styrelse och ägare
Vem är du?
Rollen som CFO kräver en gedigen arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete. Du har troligen en bakgrund som CFO eller Senior Business Controller. Vi ser helst att du tidigare arbetat i ett internationellt företag och har du också erfarenhet från en börsnoterad koncern är det ett plus. Du ska kunna leda och fördela arbetet, arbeta självständigt och vara lösningsorienterad med förmåga att hitta långsiktigt hållbara lösningar samt utveckla nya arbetssätt och rutiner. Rollen är affärsnära där förmågan att ha ett strategiskt perspektiv, i kombination med att kunna agera tydligt hands-on, är avgörande. Erfarenhet från att jobba i och implementera nya system är också ett stort plus.
CFO ansvarar för att säkra samtliga rapporteringar till huvudägaren. Du ska kunna strukturera verksamheten för att möta de behov som finns avseende system och rutiner. Rollen kräver ett affärsmässigt synsätt och engagemang att driva och utveckla verksamheten.
Vi ser givetvis detta som en mycket viktig rekrytering där vi utöver erfarenheten även lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med korta beslutsvägar, stort ansvar och stark gemenskap
Flexibla arbetstider som underlättar livspusslet
Ett nytt, välutrustat gym som även din familj får ta del av
Generöst friskvårdsbidrag
Möjlighet till privat sjukvårdsförsäkring
Känner du dig träffad av beskrivningen och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Välkommen med din ansökan senast den 19 april. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi har valt att sköta denna rekrytering själv och önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: ansokan@westmatic.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westmatic i Arvika AB
(org.nr 556326-7185), https://www.westmatic.se/
Fallebergsvägen 28 (visa karta
)
671 29 ARVIKA Kontakt
Åsa Wall asa.wall@westmatic.com 0570-72 76 07 Jobbnummer
9820757