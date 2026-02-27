CFO
2026-02-27
CFO sökes till växande koncern
Vi rekryterar nu en CFO till en expansiv och förvärvsintensiv koncern bestående av ett 20-tal bolag. Verksamheten präglas av entreprenörsanda, högt tempo och korta beslutsvägar.
Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas med tydlig tillväxtagenda och behov av en stark finansiell ledare som kan säkerställa struktur, kontroll och strategisk framdrift.Om tjänsten
Som CFO har du det övergripande ansvaret för koncernens finansiella styrning, rapportering och finansiering. Du arbetar nära koncernchef, styrelse och kapitalmarknad och är en självklar del av ledningsgruppen.
Detta är en roll som kombinerar strategisk höjd med operativt ansvar. Ekonomifunktionen är relativt liten, vilket innebär att du behöver vara hands-on och trygg i hela redovisningskedjan.
I denna roll kommer du ansvara för:
Finansiell rapportering och säkerställa att den är korrekt i alla delar - gentemot ledning, styrelse och kapitalmarknad
Kvartalsrapportering enligt IFRS
Månatlig rapportering till styrelse och ledning
Säkerställa att koncernredovisningen är korrekt samt upprätta och kvalitetssäkra förvärvsanalyser
Äga och driva kapitalanskaffningsprocesser, bankförhandlingar och refinansiering
Säkerställa finansiering på kort och lång sikt
Ansvara för Investor Relations-frågor och säkerställa efterlevnad av börsens regelverk, inklusive MAR
Säkerställa att verksamheten har rätt managementrapportering och KPI:er för styrning
Hantera komplexa frågor inom skatt och bolagsrätt kopplat till koncernstruktur och förvärv
Ansvara för intern kontroll samt utveckla processer och rutiner för effektiv och korrekt rapportering
Vara affärsstöd till koncernchef, ledning och dotterbolagschefer
Utveckla och stärka ekonomiteamet
Vi söker dig som:
Du är en person med pondus och integritet. Du är pragmatisk, lösningsbenägen och ser möjligheter istället för problem. Du är hårdhudad när det krävs, men prestigelös i samarbetet.
Du kan vara tydlig och beslutsför, samtidigt som du lyssnar in och skapar förtroende i organisationen. Du trivs i en miljö med tempo, förändring och höga krav.
Du är en erfaren CFO eller senior ekonomichef med djup kompetens inom koncernredovisning, IFRS och finansiering. Du har vana av komplexa strukturer och förvärvsdriven tillväxt.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av koncernredovisning och hela redovisningskedjan
Mycket goda kunskaper i IFRS
Erfarenhet av rapportering till styrelse och kapitalmarknad
Dokumenterad erfarenhet av kapitalanskaffning, finansiering och bankförhandlingar
Erfarenhet av förvärv och avyttringar, inklusive finansiella, legala och skattemässiga aspekter
God kunskap inom skatt och bolagsrätt
Stark kompetens inom redovisning och controlling
Erfarenhet av att bygga struktur, intern kontroll och effektiva processer
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från förvärvsintensiv eller noterad miljö
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
