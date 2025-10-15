Certifieringssektionen Söker En Inspektör Luft Till Flygi
Försvarsmakten / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-15
Är du en samarbetsinriktad person som vill utvecklas i en modern och växande organisation och samtidigt göra samhällsnytta? Vill du arbeta med den yttersta spetsteknologin inom flygtekniken? Har du erfarenhet av det svenska militära luftfartssystemet och styrande regelverk? Kanske har du helikoptererfarenhet eller erfarenhet av konstruktionsarbete inom luftfart?
Militära flyginspektionen (FLYGI) är en modern arbetsplats där medarbetarna ges stora möjligheter att, tillsammans med sin chef, lägga upp arbetets genomförande med avseende på såväl tid som plats. Vi arbetar aktivt för att skapa en jämställd och jämlik organisation och eftersträvar bland annat en jämn könsfördelning på alla nivåer.
Just nu är FLYGI inne i en expansiv fas med intressanta arbetsuppgifter som påverkas av exempelvis en ny version av JAS 39 Gripen, nytt skolflygplan, nytt radarspaningsflygplan, obemannade flygsystem och parallellt med detta, vidmakthållande av dagens versioner av Försvarsmaktens luftfartyg. FLYGI deltar i internationella arbetsgrupper som utvecklar ett gemensamt europeiskt regelverk avseende konstruktion, tillverkning och underhåll av luftfartsprodukter.
FLYGI, som organisatoriskt tillhör Försvarsmaktens högkvarter, består idag av 22 medarbetare och har två sektioner. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till Gärdet (Tegeluddsvägen 100) i Stockholm. Med syfte att vara nära den verksamhet som FLYGI är ålagd att göra tillsyn på, har vi också kontorsutrymmen på andra platser i landet.
FLYGI utvecklar föreskrifter och bedriver tillsynsverksamhet inom det militära luftfartssystemet. Vi utvecklar föreskrifter för militär luftfart på uppdrag av Överbefälhavaren, men är i vår tillsynsfunktion självständig från Försvarsmakten och rapporterar i detta avseende direkt till Regeringen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
FLYGI behöver nu en inspektör luft inom Certifieringssektionen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Utfärdande av exv. Militära Typcertifikat (MTC) och Militär Typacceptans (MTA)
• Arbete med större och mindre certifieringsärenden i form av modifiering av stridsflygplan, helikoptrar och transport- och skolflygplan.
• Inspektioner/granskningar för att verifiera kravuppfyllnad vid utvecklingsprojekt inom svensk och utländsk flygindustri
• Tillsyn av konstruktions- och tillverkningsorganisationer inom det svenska militära luftfartssystemet, dvs. både i Sverige och utomlands
• Deltagande i utveckling av föreskrifter för svensk militär luftfart
• Deltagande i internationella arbetsgrupper inom luftfartsområdet vid behov.
KRAVKvalifikationer
• Relevant akademisk examen, civ.ing (M.Sc.), kandidat (B.Sc) eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Relevant erfarenhet från det militära och/eller civila luftfartssystemet i Sverige
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
• Goda kunskaper i MS OfficeDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där förmågorna att kunna samarbeta och bidra till gruppens utveckling, men också att kunna arbeta självständigt, bedöms som viktiga. Du behöver vidare vara initiativrik, strukturerad, ödmjuk och med ett gott omdöme samt ha stor integritet.
MERITER
• Kunskap om de styrande militära/civila regelverken
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller certifieringsarbete inom luftfarten
• Relevant erfarenhet av tillsynsverksamhet avseende främst konstruktions- och tillverkningsorganisationer
• Relevant helikoptererfarenhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Placeringsort Stockholm.
• Resor, såväl inrikes som utrikes, förekommer i tjänsten.
• Tillsvidareanställning, heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
• Civil befattning.
• Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
För ytterligare information
Thomas Ebeling (rekryterande chef), telefon 08-788 75 00, besvarar gärna Dina frågor om befattningen.Facklig kontakt
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Kontakt från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
