Certifierad plattsättare med yrkesbevis och BKR-kurs sökes
EljonBygg AB / Murarjobb / Malmö Visa alla murarjobb i Malmö
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker en erfaren och noggrann plattsättare med giltigt yrkesbevis och genomförd BKR-kurs.
Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, kök och andra våtrum samt övriga förekommande arbeten inom kakel och klinker. Arbetet utförs både vid renoveringar och nyproduktion.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Yrkesbevis som plattsättare
Genomförd BKR-kurs (Byggkeramikrådet)
Dokumenterad erfarenhet av våtrumsarbeten
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet av nyproduktion och ROT-arbeten
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter
Trevlig arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@eljonbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EljonBygg AB
(org.nr 559318-4491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707553