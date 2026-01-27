Certifierad plattsättare med yrkesbevis och BKR-kurs sökes

EljonBygg AB / Murarjobb / Malmö
2026-01-27


Vi söker en erfaren och noggrann plattsättare med giltigt yrkesbevis och genomförd BKR-kurs.
Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, kök och andra våtrum samt övriga förekommande arbeten inom kakel och klinker. Arbetet utförs både vid renoveringar och nyproduktion.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Kvalifikationer
Yrkesbevis som plattsättare
Genomförd BKR-kurs (Byggkeramikrådet)
Dokumenterad erfarenhet av våtrumsarbeten
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant

Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet av nyproduktion och ROT-arbeten

Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter
Trevlig arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@eljonbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan plattsättare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EljonBygg AB (org.nr 559318-4491)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9707553

