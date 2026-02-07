Certifierad och behörig VVS-montör sökes
2026-02-07
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
Vi söker en erfaren VVS-montör/rörmokare för arbete med badrum och toaletter, inklusive kompletta renoveringar. Arbetsuppgifterna omfattar sanitära installationer, rördragning, tätskikt och kakel-/klinkermontage. Du ska ha minst två års praktisk erfarenhet inom området och inneha relevanta certifikat eller utbildningsbevis från Sverige. Körkort är ett krav. Du ska kunna arbeta självständigt samt fungera bra i team. Det är meriterande om du kan kommunicera på svenska eller engelska. Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som kan leverera arbete av hög kvalitet
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: mobleralkassabab@gmail.com Arbetsgivare Möbler AlKassab AB
(org.nr 559470-2366), https://alkassab.se/
Fredsgatan 58 (visa karta
)
543 30 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abd Alaziz mobleralkassabab@gmail.com 0704121817 Jobbnummer
