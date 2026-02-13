Certifierad Massör
Hotell Mossbylund AB / Hälsojobb / Skurup Visa alla hälsojobb i Skurup
2026-02-13
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Mossbylund AB i Skurup
Vill du vara med och skapa Mossbymagi - där lugn, närvaro och välmående möts? Vi söker nu en certifierad massör som vill ge våra gäster en stund av total avkoppling och bidra till den unika upplevelse som får dem att längta tillbaka till oss
DINA ARBETSUPPGIFTER Som massör hos oss skapar du stunder av total avkoppling och välmående för våra gäster. Med skickliga händer och ett omtänksamt bemötande tar du dem på en resa där stress och vardag försvinner, och varje behandling blir en minnesvärd upplevelse.
Du guidar gästerna till rätt produkter och delar med dig av dina tips och råd så att de kan ta med sig känslan av Mossbymagi hem.
Utöver behandlingarna är du en självklar del av teamet. Du bidrar till en varm och välkomnande miljö, där kollegor stöttar varandra och gästupplevelsen alltid är i fokus. Du ser till att behandlingsrum och utrustning är perfekta inför varje bokning, så att både gäster och team kan känna sig trygga och inspirerade. VEM ÄR DU? Du är certifierad massör med ett genuint intresse för människor och ett naturligt sätt att skapa lugn och trygghet. Du har ett hjärta som brinner för service och välmående, och du trivs med att göra varje gästs besök till något speciellt.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och självgående, samtidigt som du uppskattar att arbeta i ett team där kollegor stöttar och inspirerar varandra. Du har en hög arbetsmoral och ett öga för detaljer, och ditt bemötande gör att gästerna känner sig sedda, omhändertagna och välkomna - varje gång de besöker oss.
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Vi söker dig som vill jobba 50-75% under sommaren, med arbete både vardag och helg. Vi ser gärna att du kan jobba enstaka pass redan under våren för att få en ordentlig upplärning, och möjligheterna för en förlängning av din tjänst hos oss efter sommaren är stora.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita;
164-176 kr/h beroende på erfarenhet, samt provision för varje såld produkt.
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7141928-1840462". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB
(org.nr 556628-4476), https://jobba.mossbylund.se
157 (visa karta
)
274 53 SKIVARP Arbetsplats
Mossbylund Jobbnummer
9740742