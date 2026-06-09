Certifierad arborist
Avaron AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där kvalificerade trädinventeringar och besiktningar blir ett viktigt underlag för beslut kring skyddade trädmiljöer. Arbetet kombinerar fältinsatser med teknisk bedömning och tydlig dokumentation, i en miljö där dina observationer behöver hålla hög kvalitet och fungera i dialog med myndighet.
Du arbetar enligt Standard för trädinventering i urban miljö Version 3.0 och använder både din arboristkompetens och metodiska förmåga för att bedöma träds skick. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära verkliga natur- och säkerhetsfrågor och samtidigt bidra med specialistkunskap som får direkt betydelse.
ArbetsuppgifterDu genomför trädinventering och trädbesiktning enligt Standard för trädinventering i urban miljö Version 3.0.
Du statusbedömer träds strukturella skick och använder Picus Sonic Tomograph som stöd i dina analyser.
Du besiktigar alléer, jätteträd, hålträd och andra skyddade biotopmiljöer.
Du tar fram skriftliga protokoll i pdf-format med bilder, grafer, text och relevanta mätningar.
Du skapar beslutsunderlag som kan användas i dialog med Länsstyrelsen.
Du planerar och driver ditt arbete självständigt, med en vardag som kombinerar fältarbete och dokumentation.
KravDu är certifierad arborist med ISA-certifiering eller likvärdig certifiering.
Du har TRAQ-certifiering.
Du har godkänd kurs i Säkerhet på väg, grundkurs, för arbete i anslutning till vägområde.
Du har erfarenhet av att statusbedöma träds strukturella skick med hjälp av Picus Sonic Tomograph.
Du har minst 3 uppdrag under de senaste 3 åren med inventering av alléer, jätteträd och andra skyddade biotopmiljöer enligt Länsstyrelsen.
Du kan ta fram tydlig dokumentation i form av protokoll med bilder, grafer och text.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880282-2044373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955667