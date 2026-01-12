Centrumutvecklare till Boden
Boden Turism Ekonomisk Fören / Chefsjobb / Boden Visa alla chefsjobb i Boden
2026-01-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boden Turism Ekonomisk Fören i Boden
Centrumutvecklare till Boden Tillsammans
Vill du vara med och utveckla framtidens Boden?
Boden Tillsammans söker nu en engagerad och driven centrumutvecklare som brinner för samverkan, stadsliv och lokal utveckling. Här får du en nyckelroll i att skapa ett levande, attraktivt och hållbart centrum - för både invånare, besökare och näringsliv - och i samarbete med servicepunkterna på landsbygden.
Om uppdraget
Som centrumutvecklare är du navet i samarbetet mellan kommunen, fastighetsägare, handlare och andra aktörer i stadskärnan. Du arbetar strategiskt och operativt med att:
Driva och samordna utvecklingsprojekt i centrum
Initiera och följa upp aktiviteter och evenemang
Skapa goda relationer och engagera lokala aktörer
Bidra till platsutveckling och attraktiva miljöer
Samarbeta med restaurangnätverket med olika event under året
Kommunicera och marknadsföra Boden centrum
Du rapporterar till styrgruppen för Boden Tillsammans och har ett nära samarbete med både kommunens tjänstepersoner och det lokala näringslivet.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning, samverkan och utvecklingsarbete
Är självgående, lösningsorienterad och duktig på att skapa relationer
Har förståelse för stadsutveckling, platsmarknadsföring och näringslivsfrågor
Är kommunikativ och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande är tidigare erfarenhet av centrumutveckling, samverkan, platsutveckling, marknadsföring, kommunikation eller liknande roller.
Om Boden Tillsammans
Boden Tillsammans är en unik samverkansplattform där kommun, näringsliv, fastighetsägare, handel, restauranger, servicepunkter och besöksnäring möts och arbetar sida vid sida. Här samlas resurser, idéer och initiativ för att utveckla ett Boden där människor vill bo, leva, etablera sig och investera.
Boden turism har ansvar för rekryteringsprocessen av centrumutvecklaren. Uppdragsgivare kommer vara Boden tillsammans vid tillträde av tjänsten.
Tjänstens omfattning
Tjänsten är en projektanställning med möjlighet till förlängning. Heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 8 februari 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! För frågor om tjänsten, kontakta Anki Granström, tel: 070-3174767 eller epost anki@bodenturism.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Epost, personligt brev och CV
E-post: anki@bodenturism.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Centrumutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boden Turism Ekonomisk Fören
Kungsgatan 40 (visa karta
)
961 64 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boden tillsammans Jobbnummer
9679877