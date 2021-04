Centric Care söker sjuksköterska till försäkringsbolag - Centric Care AB - Sjuksköterskejobb i Sundbyberg

Prenumerera på nya jobb hos Centric Care AB

Centric Care AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg2021-04-07OM UPPDRAGETÄr du sjuksköterska och vill arbeta med försäkringsfrågor och vårdbedömningar sommar ? Vi söker nu för vår kunds räkning en leg sjuksköterska till välkänt försäkringsbolag. Vi är intresserade av dig som är sjuksköterska med minst två års erfarenhet och som redan har relevant erfarenhet av att jobba administrativt med tidsbokning och rådgivning på försäkringsbolag. Arbetstiderna är flexibla mellan 8-17 och uppdraget sträcker sig från 210601-210831 månader framåt med stor chans till förlängning.DINA ARBETSUPPGIFTERSom handläggare/ sjuksköterska kommer du att arbeta som konsult ute hos vår kund och dina arbetsuppgifter kommer vara att ta hand om de kunder/ försäkringstagare som ringer in till vårdplaneringen för medicinsk rådgivning, bedömning samt bokning till den privata vården i hela Sverige. Du kommer att ingå i ett team av flera sjuksköterskor där fokus ligger på att ha ett administrativt ansvar över försäkringsbolagets kunder genom att godkänna offerter, hantera remisser och fakturor inom ramen för olika färsäkringsvillkor. Dina främsta kommunikationsverktyg är telefon, mail och andra digitala verktyg såsom 1177 och bokningssystemet Boka doktorn. Du ska också skadereglera och tolka vara van vid att tolka olika försäkringsvillkor.DIN PROFILFör att söka tjänsten bör du vara legitimerad sjuksköterska med minst 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet av somatisk vård. Krav på att du har erfarenhet från försäkringsbranschen och/ eller vårdplanering samt vara van med att arbeta i bokningssystem såsom Boka doktorn. Det är meriterande om du också kan hantera enklare skadereglering. Rådgivning per telefon kräver att du har en väl utvecklad förmåga att ta snabba beslut som är väl förankrade i medicinsk kunskap, du behöver ha en stark kommunikativ förmåga och tycka om att arbeta med telefonen som främsta verktyg. Du bör kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, ha en stor samarbetsförmåga och vara serviceinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, att du är positiv och att du gillar att arbeta i ett högt tempo.OM OSSCentric Care har bemannat hälso-och sjukvården sedan år 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo.Vi erbjuder tillfällig och fast bemanning till privat och offentlig hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete.Som konsult hos oss erbjuds du några av marknadens bästa lönevillkor, varierande uppdrag, en egen dedikerad kontaktperson samt ett unikt friskvårdsbidrag på upp till 4000kr per kalenderår. Hos oss finns möjligheten att få en behovsanställning eller jobba som underkonsult. Med ett stort antal ramavtal över hela Sverige och Norge kan vi garantera våra anställda uppdrag året om och möjligheten att stanna länge på en och samma arbetsplats.Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Unionen och Akademikerförbundet.Tillsammans med tjänstepensionsavtal och försäkringsskydd innebär detta en trygghet för dig som medarbetare.Nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta oss redan idag.Välkommen!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-19Centric Care AB5676368