Centrala barn- och elevhälsan söker skolpsykolog
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Elevhälsan / Psykologjobb / Borlänge Visa alla psykologjobb i Borlänge
2025-10-02
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Elevhälsan i Borlänge
Borlänge kommuns centralt organiserade barn- och elevhälsa är en härligt dynamisk arbetsplats som kännetecknas av kvalitet, samarbete, flexibilitet och utveckling. Borlänge kommun är Dalarnas största tätort med smidiga förbindelser till sina grannstäder, Falun, Säter, Gagnef. Genom kollektivtrafik kan du även enkelt ta dig till och från städer som Hedemora, Ludvika och Leksand.
Den centralt organiserade barn- och elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala barn- och elevhälsan och att stärka barn- och elevhälsoperspektivet. Stor del av arbetets inriktning är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet som helhet är varierande och sker på organisations-, grupp- och individnivå och i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser men självklart också tvärprofessionellt inom ramen för vår egen verksamhet. Samverkan med andra instanser och aktörer ingår vid behov.
I den centralt organiserade barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, logopeder (både mot grund- och förskolan), specialpedagoger mot förskolan samt en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Organisationen leds av en enhetschef som blir din närmaste chef.
Är du legitimerad psykolog och har funderat över arbetet som skolpsykolog- eller arbetar du redan nu som skolpsykolog- passa på och sök och bli en del av vårt Team! Som skolpsykolog hos oss sitter man centralt placerad tillsammans med de andra skolpsykologerna samt flera av de övriga kategorierna i den Centrala barn- och elevhälsan och arbetar sedan ut mot kommunens olika grundskolor och gymnasier.
Stöd och samarbete finns i relation till den centrala barn- och elevhälsans övriga yrkeskategorier, där samarbete, flexibilitet och arbetsglädje är ledord för verksamheten. Psykologgruppen har även kontinuerlig extern handledning som stöd i sitt arbete.
Som psykolog inom skolan har du en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor, där ditt uppdrag är att bistå skolan som organisation i att se både utmaningar och möjligheter ur elevens perspektiv.
Det övergripande målet för ditt uppdrag är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling.
Viktiga delar i uppdraget:
* Psykologisk kompetens vid tvärprofessionella diskussioner och bedömningar
* Konsultation och handledning till personal och skolledning
* Ansvara för psykologiska bedömningar/utredningar med specifik frågeställning om intellektuell funktionsnedsättning. Ge råd och förslag till insatser. Vid behov remittera vidare till utredning/ samt behandling.
* Rådgivning och stöd till elever och vårdnadshavare utifrån skolrelaterade svårigheter
* Kompetensutveckling och utvecklingsarbete på olika nivåer inom organisationen
Möjlighet till fortbildning samt till handledning inom ramen för ditt uppdrag som skolpsykolog finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och unga vuxna. Du har god kännedom om relevanta arbetsmetoder för ditt arbete som skolpsykolog.
Du behärskar det svenska språket mycket väl och du behöver också ha en god förmåga i det engelska språket. Du behöver ha tillgång till bil och körkort B.
Du har god förmåga i att kunna samarbeta, såväl inom den egna organisationen som med externa verksamheter. Du behöver ha förmåga att kunna arbeta självständigt samt förmåga att strukturera ditt arbete och du måste kunna prioritera arbetsuppgifter och leverera inom given tidsram.
Vi värdesätter om du har erfarenhet av arbete med nyanlända elever samt av mångkulturella frågor. Vi ser också ett stort värde i att du är van att arbeta i team och tvärprofessionellt.
