Central- och ställverksbyggare
e3control AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Gislaved Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Gislaved
2026-07-23
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Vi växer i Gislaved och söker nu nya medarbetare till vår central- och ställverksavdelning.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng som arbetar tillsammans för att leverera kvalitet i varje projekt. Rätt inställning, engagemang och en stark vilja att bidra till gruppen är något vi prioriterar högt
Vi söker dig som:
Är positiv, driven och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i team
Hugger i där det behövs och ställer upp för dina kollegor
Är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av elarbete eller tidigare har arbetat som montör inom el, men det viktigaste är att du vill utvecklas och bli en del av vårt lag.
Vi erbjuder:
Ett tryggt och stabilt arbete
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett härligt arbetsklimat med högt i tak
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan till jobb@e3control.se
så berättar vi mer!
Märk din ansökan ställverksmontör.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Endast via mail!
E-post: samuel@e3control.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ställverksmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare e3control AB
(org.nr 556841-1390)
Hagagatan 7b (visa karta
)
332 35 GISLAVED Arbetsplats
E3 Control AB Kontakt
Samuel Levinsson jobb@e3control.se Jobbnummer
10010173